Adepcoca anuncia movilizaciones en caso de que exista un proyecto del pago de impuestos

Fuente: lostiempos.com

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) en La Paz, Armín Lluta, rechazó la posibilidad de que el sector pague un impuesto, debido a que sería otro gasto más a lo que ahora aportarían al Estado. Además, anunció movilizaciones en caso de que la propuesta sea sancionada.

«Rechazamos de que nos quieran implantar nuevamente otro impuesto (…) nos han planteado un impuesto a la hoja de coca, queremos indicar y señalar que Adepcoca siempre ha contribuido al Estado, Bs 70 pagamos nosotros», aseveró.

El dirigente aseguró que el sector aporta Bs 350.000 de manera mensual y dijo que este impuesto se paga de manera directa e indirecta.

Además, alegó que este aporte no corresponde a Adepcoca porque no generan un valor agregado. «Somos pequeños productores de la hoja de coca, no tenemos hectáreas, solamente parcelas (…) la hoja de coca de Adepcoca, el 94% pasa por puestos de control, lo contrario que el Chapare, el 94% no pasa por impuestos de controles», explicó Lluta.