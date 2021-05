Ahora anuncia que no limitará funciones de tu cuenta aunque no aceptes la nueva política de privacidad

Los responsables de WhatsApp, definitivamente, no se aclaran: en los últimos cinco meses, desde que anunciaron un inminente cambio en sus políticas de privacidad, sus usuarios no han podido saber a qué atenerse.

Primero, a mediados de enero, nos dijeron que no aceptar dicho cambio desembocaría en una eliminación de nuestra cuenta. Luego, supimos que la aplicación de las nuevas políticas quedaba aplazada hasta mayo.





Y más tarde, a comienzos de dicho mes, que no aceptar la actualización no eliminaría nuestra cuenta, sólo supondría una progresiva desactivación de funciones de la misma. Pues bien, aún no ha terminado mayo, y WhatsApp ha vuelto a cambiar de idea.

Por alguna extraña razón, el texto del Centro de Ayuda de la web de WhatsApp, ha cambiado radicalmente para indicar ahora que

«No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización».

En la misma página, además, indican que seguirán mostrando la notificación del cambio de condiciones, para animarte a aceptarlo, pero que «en este momento, no planeamos hacer que estos recordatorios sean persistentes ni limitar la funcionalidad de la aplicación».

Ojo a ese «en este momento», porque supone que podríamos estar escribiendo otro artículo como éste en breve.

A raíz de eso, fuentes de WhatsApp nos han aclarado lo siguiente:

«Dada la discusión reciente con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que actualmente no tenemos planes para limitar la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no hayan aceptado la actualización». «En su lugar, continuaremos recordando la actualización a los usuarios de vez en cuando; así como también cuando elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook. Esperamos que este enfoque refuerce la elección que tienen todos los usuarios sobre si quieren o no interactuar con una empresa».

En resumen (por ahora)

Para resumir todo lo anterior: la aceptación o no de la nueva política de privacidad de la aplicación no tendrá, por el momento, repercusión alguna sobre la continuidad o funcionalidades de nuestra cuenta.

Así, si en su momento aceptaste la nueva política de privacidad (como la mayor parte de usuarios de la app), estarás atado a las condiciones de la misma y, en caso contrario, se te aplicarán únicamente a las condiciones antiguas.

Pero en ambos casos podrás seguir haciendo uso de la app sin limitaciones. Hasta nuevo aviso, claro.

Vía | Xataka Android

Imagen | Microsiervos (vía Flickr)