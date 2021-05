Alcalde de La Paz pide ayuda para conseguir los medicamentos que necesita Sahonero

Fuente: Página Siete Digital

El alcalde de La Paz, Iván Arias, solicitó este viernes la colaboración de la población para conseguir los medicamentos que serán usados en el tratamiento del secretario de Salud de la municipalidad, René Sahonero, quien está internado en terapia intensiva por coronavirus.

“Estamos necesitando un medicamento con suma urgencia para el doctor Sahonero, espero que nos ayuden, si la gente lo puede conseguir, por favor que lo manden. El doctor Sahonero está usando una serie de medicamentos, pero este (Tocilizumab) es el que no se está pudiendo encontrar. Si hay algún ángel que nos puede ayudar a conseguir…”, declaró Arias a Unitel.

Se trata de tres cápsulas de Tocilizumab de 400 ml, un medicamento para aliviar la artritis reumatoide, pero que también es utilizado para tratar a pacientes con Covid-19.

El fármaco es elaborado por la farmacéutica Roche y tiene un costo elevado y una patente exclusiva hasta 2028.

También puede leer: Sahonero ingresó a terapia intensiva por Covid

El secretario de Salud de La Paz dio positivo al coronavirus y pasó a recibir cuidados médicos en una Unidad de Terapia Intensiva.

Sobre el incremento de los contagios, el Alcalde consideró que se perdió la disciplina referida a la prevención de la enfermedad.

“Hemos relajado totalmente la disciplina, la gente no usa barbijo, no toma medidas de precaución. Las concentraciones de gente en mercados y supermercados, las fiestas, aforos. Se han pasado por el forro la atención (a las medidas). Pareciera que no se han dado cuenta que la enfermedad ha mutado, que está actuando de otra manera y pueden no sentir ningún síntoma y si mañana siente síntomas, se hace ver y el pulmón ya está afectado”, manifestó.

Anunció que en reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz propondrá medidas como el control de aforos en establecimientos y horarios de salida desde las 5:00 hasta las 20:00, de lunes a viernes; y de 5:00 a 15:00 los fines de semana.