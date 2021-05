El alcalde Iván Arias, se encuentra preocupado por la propagación de la enfermedad y llamó a la población a mantener las medidas de bioseguridad. Se reunirá con empresarios, choferes y gremiales.

Limitar las las actividades solo de 05.00 a 08.00 de lunes a viernes y de 05.00 a 15.00 los fines de semana, es la propuesta que el alcalde de La Paz, Iván Arias, llevará a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de este jueves para enfrentar la tercera ola del COVID-19.

Arias no solo confía en la aprobación de la propuesta para frenar la propagación del virus, más contagiosa y letal, sino también en la comprensión de los sectores empresariales, del transporte y del comercio.

Las restricciones no se habían retomado desde la cuarentena en la primera ola del virus, pero ahora no solo en La Paz se habla de su aplicación sino en Santa Cruz, uno de los departamentos más golpeados. El alcalde Jhonny Fernández no descartó este jueves la posibilidad de aplicar restricciones a las actividades.

Se alista todo un plan para acompañar las limitaciones en la circulación. Lo que queremos, dijo Arias, es que la población permanezca en su casa desde las 20.00 hasta las 05.00 de lunes a viernes y desde las 15.00 hasta las 05.00 los fines de semana.

De aprobarse la propuesta, las actividades se restringirán de 05.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 05.00 a 15.00 los fines de semana. No anticipó por cuánto tiempo se aplicará esta nueva modalidad de actividades.

“Su letalidad es mayor y sus síntomas no son muy detectables en primer momento”, advirtió y recordó que el secretario de Salud, René Sahonero, se encuentra en terapia intensiva debido a que contrajo la enfermedad.

Llamó a la población a mantener las medidas de bioseguridad, mientras que el Gobierno encara la vacunación contra el virus a personas mayores de 50 años.