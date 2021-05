Alcaldía paceña interviene una fiesta con casi 500 personas sin medidas de bioseguridad

Un evento social, de una fraternidad de morenada, que se realizaba en pleno centro paceño, fue intervenida por las autoridades municipales, debido a varias irregularidades que se cometían al interior.

Las autoridades evidenciaron que en este local estaban alrededor de 500 personas, quienes no cumplían con la distancia social, el uso de barbijo y el aforo superaba al permitido.

“Somos el municipio que menos restricciones ha puesto porque hemos hecho un acuerdo, pero no, los señores se ríen, están a puerta cerrada, están a puerta cerrada, han denunciado que no están respetando el aforo del 50%, y lo hemos acordado, no están respetando el distanciamiento y no están usando barbijos, entonces, esto es lo que pone en peligro a la salud”, indicó Iván Arias, alcalde de La Paz.

El alcalde paceño adelantó si continúan la indisciplina como estas actividades se verán obligados a tomar medidas drásticas junto al Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM).

“Ponemos control se enojan, no ponemos control se enojan. Yo pido por favor, estas cosas nos están haciendo daño, pido conciencia, está enfermedad está creciendo, yo me voy a ver obligado a convocar a un COEM de emergencia porque estamos cada vez peor, estamos con las UTI llenas”, lamentó Arias.

El municipio paceño determinó la semana pasada la alerta naranja a causa del incremento de contagios producto del Covid.