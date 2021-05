Alcaldía pide alerta migratoria y arraigo para Angélica Sosa y dos ex funcionarios municipales

Fuente: Asuntos Centrales

El Gobierno Municipal de Santa Cruz pedirá alerta migratoria y medidas cautelares como el arraigo para la ex alcaldesa Angélica Sosa de Perovic, la exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, y el exdirector de recursos de la municipalidad, Javier Cedeño, en el marco de la denuncia penal que presentará este jueves a la Fiscalía la dirección de Transparencia. Así lo anunció a Asuntos Centrales la encargada de esa repartición, la abogada Adriana Pedraza, quien dijo que hay varios presuntos delitos encontrados en la investigación de 1.735 contratos laborales, con un posible daño económico de Bs 25 millones.

La directora de Transparencia dijo que en la investigación se identificaron los siguientes tipos penales en la actuación de los ex servidores públicos: Conducta antieconómica, uso indebido de influencias, nombramiento ilegal de funcionarios, falsedad material e ideológica y otros. «Hubo una administración irresponsable. Incluso adulteraron la fecha de los contratos para que sigan vigentes hasta diciembre. Son 530 contratos que no reúnen los requisitos indispensables, ya que tienen respaldo presupuestario, solo cuentan con la firma del funcionario, están registrado en el Sigep pero no en el Safiro. Por otro lado, hay 1.205 contratos de personas liberadas que no marcaban tarjeta de entrada ni de salida y que no se sabe que hacían. Todo esto ha provocado un daño de alrededor de Bs 25 millones», explicó.

También afirmó que se buscará establecer responsabilidad de exconcejales y otros exservidores públicos, ya que es necesario identificar a autores, coautores y cómplices de los delitos. «Hemos solicitado inicialmente medidas cautelares como el alerta migratoria para los tres acusados. Nos hemos encontrado con una alcaldía sonsacada y robada. Es lamentable tener que decirle al pueblo que ha sido robado, como contribuyente. Por ello estamos iniciando estas acciones jurídicas y tenemos muchos casos más para dilucidar», expresó, a tiempo de asegurar que buscarán recuperar los Bs 25 millones que fueron mal administrados.

Asuntos Centrales ha buscado desde que se conoció hace unos días esta denuncia a la exalcaldesa Angélica Sosa y a la exsecretaria Sandra Velarde, pero no han respondido a la solicitud de una entrevista.