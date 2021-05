Alcaldía propone emitir ley de emergencia sanitaria ante el colapso de UTI en la Llajta

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, manifestó su preocupación por el incremento de casos positivos por la COVID-19 en el departamento y propone “emitir una ley de emergencia sanitaria en el departamento” ante el colapso de las Unidades de Terapa Intensiva, UTI, en la Llajta.

El exministro del área fue enfático al señalar que las personas están “bajando la guardia” y lo más jóvenes le “perdieron el respeto” al coronavirus porque acuden a diferentes reuniones sociales, sobre todo, los fines de semana.

“Nuestra infraestructura hospitalaria ha colapsado en el sistema público como privado, lo más grave es que no tenemos el equipamiento en las UTI y el personal no es suficiente para luchar contra esta pandemia”, dijo Cruz en contacto con el programa Buena Noche de OPINIÓN.

La autoridad aseguró que es una “realidad muy grave” y lamentó la falta de condiciones humanas y técnicas que limita la atención de pacientes.

“Por más buenas intensiones que tengamos no será posible atender, si la población no está consciente de la situación real de la que estamos viviendo”, acotó.

La tercera ola en Cochabamba es dejar cifras más “grandes” que la dos primeras que se vivieron en la Llajta, debido a la falta de “compromiso” de las personas que circulan en las calles, incluso, sin el barbijo, el alcohol y el distanciamiento.

“La tercera ola nos está dejando como resultado un índice de infectados descontrolado y ahora mutados por la variante de Brasil y Británica. Esto podría derivar en un nuevo virus local”, dijo.

Cruz aseguró que esta situación es un problema “del sistema sanitario nacional” ya que comparó la salud como “una serpiente de tres cabezas” que está en el Ministerio de Salud, en el gobierno Departamental y la Municipal, donde “las competencias se diluyen cuando cada uno quiere hacer los mismo”.

“El alcalde electo Manfred Reyes Villa en coordinación con el Gobernador, Humberto Sánchez, es luchar por la vida de los cochabambinos. Aquí nadie quiere llevarse la medallita. Cuando era Ministro, no tenía esa autoridad, porque los municipios no hacían caso, ellos no creían en la pandemia y nosotros si queremos coordinar con el Gobierno Central”, dijo.

Considera necesario que el Ministerio pueda equipar los centros de salud, principalmente el hospital del Norte y del Sur, que atienden los casos COVID-19. Además, de contar con más itemes para tener más profesionales en salud que les permita cubrir las demandas de los pacientes en el Departamento.

Asimismo, aseguró que buscan ser parte del proceso de vacunación en el departamento y habilitar el campo ferial (laguna Alalay) para realizar una inmunización masiva y efectiva entre los ciudadanos.