Alderete asegura que le gusta jugar al fútbol bajo presión

Fuente: lostiempos.com

El delantero y goleador de Aurora, Elías Alderete, aseguró que le gusta jugar bajo presión, mucho más como visitante, ya que así se siente con mayor confianza y su rendimiento alcanza mayores niveles.

“No sé cómo reacciona el jugador boliviano, pero a mí me encanta jugar como visitante, que me griten. Me encantan todas esas cosas, espero que acá se lo tome así. Siempre me gustó jugar con presión”, manifestó el ariete argentino, en la previa del encuentro del lunes ante Real Tomayapo en Tarija, por la séptima fecha del Torneo Único 2021.

En seis presentaciones, Alderete conquistó el corazón de la afición celeste, gracias a sus goles , asistencias y entrega en el campo de juego.

Afirmó que cada día se siente más habituado y cumple con todo lo que exige el entrenador Humberto Viviani, todo con la misión de seguir cumpliendo la expectativa con la que llegó desde Chacarita Juniors.

“Ojalá que la gente nos siga acompañando, apoyando para que lleguemos lejos en el campeonato”, agregó Alderete.

Al momento, el delantero popular lleva cuatro anotaciones: una ante Real Potosí (fecha 2), otra ante Guabirá (fecha 3) y un doblete contra Independiente (fecha 6).

Sobre jugar acompañado en la línea ofensiva, Alderete indicó que se siente cómodo y que comenzó a entenderse mejor con el salvadoreño Erick Rivera, a quien destacó por su entrega y técnica.