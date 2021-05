Álvaro Uribe confundió la bandera del Cric con la del Eln

Y esta es la bandera que se ve:

Contraria a la del Ejército de Liberación Nacional:

En el tuit, el exsenador escribió “Grupo terrorista ELN en Jamundí, Valle. El camino es apoyar la acción de las FFAA con estricta observancia de la Constitución; evitar el avance de la defensa privada armada. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”, sin embargo, la bandera verde y rojo que lleva la camioneta corresponde a la del Cric y el video tiene otro detalle particular: no se tomó en Jamundí sino que fue grabado en Cali, al norte, justo en la calle 70 con carrera 1A, en el barrio San Luis.

Y esta es la imagen que refleja el video: se ve al fondo el retorno hacia el sur de Cali, ya que el carro va en camino al norte de la ciudad y también se aprecia la entrada al polideportivo San Luis y el mismo árbol en la parte izquierda de la imagen. El exsenador finalmente borró el tuit.

Aquí la captura del video:

En medio de las protestas en diferentes ciudades del país por cuenta de la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque tramita y se niega a retirar, y con varios brotes de vandalismo y ataques contra la fuerza pública, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un polémico trino el pasado viernes, por el que lo tildaaron de incendiario.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, fue lo que escribió el exsenador.

Tras una revisión por parte de Twitter, la red social decidió eliminar el trino por violación a sus reglas. “Después de una revisión del Tweet en la cuenta de Álvaro Uribe y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter”.

La red social explicó además que el tweet en específico viola las políticas con respecto a la glorificación de la violencia. En sus reglas, exponen que incumplir esta política es, por ejemplo, glorificar, elogiar, condonar o celebrar casos como los siguientes:

– Actos violentos cometidos por civiles y que provocaron la muerte o lesiones físicas graves; por ejemplo, asesinatos, tiroteos en masa;

– Ataques perpetrados por organizaciones terroristas o grupos extremistas violentos;

– Eventos violentos dirigidos a grupos protegidos; por ejemplo, el Holocausto, el genocidio de Ruanda.

“Para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia, hemos pedido al dueño de la cuenta (Álvaro Uribe) que elimine el tweet”, señaló la red social.

Después de lanzar ese trino, el expresidente se volvió a manifestar sobre sobre tema en su perfil oficial y resaltó: “Me critican mucho porque de Presidente permití las marchas pero acompañadas del ejército en las aceras urbanas, sin vandalismo. Se marchaba por bermas de carreteras sin afectar a la ciudadanía, el ejército cuidaba al marchante y al transeúnte” y agregó, “Libertad y Orden” en su más reciente publicación.