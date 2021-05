Amparo Carvajal: Wilfredo Chávez está en la Procuraduría para defender que hubo «golpe» y «a los que escaparon»

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, sostuvo este martes que el procurador general Wilfredo Chávez fue posesionado en el cargo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para “defender algo indefendible”, el supuesto “golpe de Estado”, y también para defender a los que escaparon”, Evo Morales y Álvaro García Linera, en noviembre de 2019, después que ambos renunciaran a sus cargos en el estatal Bolivia Tv.

Fuente: lostiempos.com

El informe que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre los sucesos poselectorales de 2019 señala que García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que “no sucedió”, que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.

A fines de abril, la Procuraduría difundió el informe “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, el mismo que fue remitido a la Oacnudh. En ese documento se señala que luego de la renuncia de Evo Morales “se debió abrir la sucesión constitucional, siendo el primero el ahora exvicepresidente Álvaro García Linera, quien también fue forzado a presentar su renuncia, situación que no sucedió debido a que no se instaló el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Carvajal, en declaraciones a Brújula Digital, afirmó que Chávez fue colocado por el MAS con fines políticos y no la defensa del Estado. “Me pregunto sobre sus renuncias hace rato, y ellos, Borda, Linera y los demás abandonaron y dejaron un vacío en el Gobierno. Yo los conozco bien, y el MAS puso a Chávez para defender ese golpe que dicen y a los que huyeron. Estoy segura, le pusieron ahí para defender algo indefendible. Hicieron fraude y están tratando de no perder lo que sucedió el (20 de octubre de) 2019”.

Wilfredo Chávez defendió a Evo Morales en 2020 cuando intentó habilitarse como primer senador por Cochabamba. Este hecho fue observado por Comunidad Ciudadana y Creemos cuando fue posesionado como procurador general que entre otros no debía defender intereses privados cinco años antes de la asunción del cargo.

“Ustedes no se debían de extrañar la posesión que tiene Chávez. A él lo pusieron ahí para defender que hubo el golpe y para defender a los que escaparon. Yo lo conozco a él (a Chávez) y él está ahí para defender a Linera y al otro (Morales). Lo pusieron ahí solo para eso”, dijo Carvajal.

El abogado constitucionalista José Luis Santisteban dijo a Página Siete que Wilfredo Chávez se convirtió en una especie de brazo defensor de Evo Morales y del oficialismo, y se dedica a ello que asumir su rol de defensa de los intereses del Estado. “La Procuraduría no está defendiendo los intereses del Estado, que es su primer rol. Lo que está haciendo es argumentar supuestos delitos políticos endilgados a la administración de la presidenta transitoria Jeanine Añez. Wilfredo Chávez sigue siendo el abogado gratuito del MAS y de Evo Morales, es un agente encubierto en la Procuraduría General del Estado y se está destruyendo la institucionalidad y desnaturalizando la función esencial de la Procuraduría”, señaló.

El activista y defensor de derechos humanos Franco Albarracín dijo a Brújula Digital que la “Procuraduría solo quiere manipular los hechos” con fines políticos. “El informe de la Procuraduría solo quiere manipular los hechos y tiene un tinte político partidario, para imponer un discurso falso de lo que no sucedió en 2019”, afirmó y denunció que “el procurador está inventando hechos, como eso de que no hay pruebas sobre la renuncia de Salvatierra diciendo que no hay pruebas. En ese sentido, ese informe del procurador no es razonable ni objetivo”.

Recordó que tampoco es cierto que no haya pruebas sobre las renuncias de García Linera. “En el caso del vicepresidente, todos vimos cómo renunció junto a Evo Morales (el domingo 10 de noviembre de 2019) y declararon que presentaban su renuncia. Ese informe hecho por el procurador no muestran lo que pasó porque ellos renunciaron de manera voluntaria”.

Albarracín sugirió al Legislativo a convocar a Chávez para que explique el contenido del informe enviado a Oacnudh. “Ese informe está tratando de generar más rupturas en el país. Ahora, esto debería motivar a la Asamblea Legislativa a convocar al procurador para que dé explicaciones porque está en una actitud irresponsable y, yo diría, ilegal porque está elaborando documentos (falsos) con el dinero de los bolivianos y que faltan a la verdad y eso es entrar en el marco de la ilegalidad”.