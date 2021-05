Analista: Impuesto a empresas digitales extranjeras no afectará al teletrabajo ni uso de Facebook, Google o WhatsApp

El analista indicó que dicho impuesto no aplica en plataformas gratuitas, como por ejemplo Zoom o Google Meet, que son los que generalmente utilizan las unidades educativas, fiscales y particulares, en esta etapa.

Fuente: ABI

El analista económico, Cristian Paucara, explicó este lunes que el proyecto de ley de cobro de impuestos a las empresas que prestan servicios digitales en Bolivia desde el exterior, no afectará la teleeducación ni el teletrabajo en país, tampoco el uso de redes sociales.

«En temas de teletrabajo o teleeducación, el impuesto (a las empresas que prestan servicios digitales en Bolivia desde el exterior) no afecta en realidad a estos sectores», dijo Paucara en contacto con Patria Nueva.

El analista indicó que dicho impuesto no aplica en plataformas gratuitas, como por ejemplo Zoom o Google Meet, que son los que generalmente utilizan las unidades educativas, fiscales y particulares, en esta etapa.

«Hay otro sector de la educación que recién está incursionando, que es el tema de cursos virtuales que no todos los toman, no todos los pagan, pero que ahí si va haber un incremento, pero estamos hablando de plataformas extracurriculares», aclaró.

Indicó que, por otra parte, la mayoría de las empresas y entidades públicas y privadas crearon su propio sistema de videoconferencia, para que sus empleados cumplan sus funciones mediante el teletrabajo.

«Hay que dejar claro (…) que no se va a pagar el impuesto por usar Facebook, Google, WhatsApp, por ahí no se paga porque esos servicios son digitales y son libres. Tú no pagas por eso actualmente», remarcó.

Agregó que el impuesto a las empresas que prestan servicios digitales en un país desde el exterior, es una medida que se aplica en varios países de la región además es recomendada por organismos internacionales.

En abril de este año, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley para modificar la Ley N° 843 y ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que proveen servicios a través de plataformas desde el exterior, como Netflix, Amazon, YouTube, entre otras.