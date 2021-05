Áñez pide castigar con “todo el peso de la ley” a funcionarios corruptos de su gobierno

Fuente: Brújula Digital

A un día de conocerse la caída de su exministro Arturo Murillo, la expresidenta Jeanine Añez se pronunció este jueves a través de redes sociales y pidió que se castigue “con todo el peso de la ley” a funcionarios corruptos de su gobierno.

“La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubieron funcionarios que se alejaron de toda ética. Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la Ley, porque hacen quedar mal al país” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.

El miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Murillo forma parte de las cinco personas que fueron arrestadas en su territorio en el marco de una investigación que desarrolló el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), mediante la cual de estableció acciones ilegales en la venta de gases lacrimógenos, a través de una empresa estadounidense, al gobierno boliviano durante la presidencia de Jeanine Añez.

En Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, precisó que los gases lacrimógenos fueron adquiridos a un costo de $us 3,3 millones de una empresa brasileña, mientras que ese producto fue vendido al Estado boliviano, a través de una empresa estadounidense, por $us 5,6, por lo que hay un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Además de Murillo, la semana pasada se arrestó a Sergio Méndez, exjefe de gabinete del exministro, el 21 de mayo en Naples, Florida, acusado de cometer el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

También fueron capturados Luis y Bryan Berkman (padre e hijo) y el empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense Philip Lichtenfeld, quienes estarían implicadas en esta transacción a través de una empresa norteamericana. Del Castillo sostuvo que Murillo formó parte de un “clan mafioso” para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, el mismo que también era integrado por Añez y el exministro de Defensa, Fernando López.

Este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se inició los trámites para la extradición de Murillo. Allí también señaló que en este proceso no es investigada la expresidenta Añez.

Durante su gobierno, Añez también pidió aplicar la ley “caiga quien caiga”, cuando se destapó el escándalo por la compra con sobreprecio de respiradores para atender a enfermos por coronavirus.