Arias afirma que no hay determinación oficial para la entrada de Gran Poder

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, afirmó este sábado que no se tiene una determinación oficial para la entrada de Gran Poder, debido a que está sujeto al comportamiento de la pandemia de la Covid-19.

“Una cosa es que tengamos reuniones y escuchemos propuestas, y otra cosa es que hayamos resuelto, pero eso no significa que esas propuestas estén aprobadas o aceptadas, todo depende de la pandemia. Yo recibo propuestas de varios sectores y los escucho, pero eso no quiere decir que ya son resolución, no se puede confundir eso. No hemos determinado una determinación oficial sobre Gran Poder”, enfatizó Arias.

Indicó que el secretario de Salud, René Sahonero, les dio un informe sobre la pandemia en el que se prevé que la siguiente semana habrá subida de casos de contagio, la subsiguiente semana habrá un pico y se calcula, a diferencia de las anteriores olas, se tendrá un pico más extendido, por tanto, se extenderá hasta la primera semana de junio próximo.

“Entonces pensar que se puede realizar el Gran Poder el 29 de mayo, como estaba previsto, que ver, pero tampoco hay una decisión tomada, ya que se tiene que ver los informes epidemiológicos”, indicó.

Luego de la reunión con la autoridad edil, la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder anunció que este año se realizará la entrada del Gran Poder, para lo cual analizan tres modalidades.

En abril, los folkloristas habían determinado suspender por segundo año consecutivo la entrada debido a la pandemia del coronavirus. Ahora cambiaron de posición, aunque aún analizan la fecha en la que se realizará el evento.