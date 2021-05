Asamblea Legislativa de Chuquisaca pide a la Fiscalía agilizar la investigación del incendio en la casa del Gobernador

La madrugada de este sábado ocurrió el siniestro y aún se desconocen las causas que provocaron el incendio

William Zolá



Fuente: El Deber

El Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, Ricardo Zarate, acompañado de los asambleístas Juan Cuéllar, Elvira Erquicia y Pilar Rivero se apersonaron a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para presentar un memorial de denuncia en el que se solicita una investigación pronta y oportuna del incendio en la casa del gobernador, Damián Condori.

Los legisladores realizaron esta petición al mediodía de este sábado 29 de mayo, luego de enterrarse del siniestro ocurrido en la madrugada en el domicilio de Condori y que obligó a desocupar su vivienda al gobernador de Chuquisaca y toda su familia.

»Como Asamblea Departamental, preocupados por este hecho tan lamentable que afecta al gobernador y su familia, nos solidarizamos con él por todo lo que está pasando y exigimos al Ministerio Público celeridad en la investigación», dijo Zarate, a tiempo de entregar el memorial de denuncia en plataforma del Ministerio Publico.

Más temprano, el gobernador Condori había denunciado el hecho en sus redes sociales y mencionó que no se dejará intimidar. «La cobardía de la gente que hizo esto da pena porque piensa que me hace daño o me amedrenta. Mi compromiso es con Chuquisaca, vamos a seguir adelante pese a estas cobardías», precisó en su Facebook.