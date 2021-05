Así puedes saber si han leído tus mensajes de WhatsApp aunque el doble tick azul esté desactivado

El conocido doble tick azul de WhatsApp es el símbolo de la confirmación de lectura. O, siendo más concretos, de que un mensaje concreto ha aparecido en la pantalla de alguien o este ha marcado su notificación como leída. Tanto si ha leído verdaderamente el mensaje o no. Y la confirmación de lectura, como sabemos, puede desactivarse a cambio de no ver la de los demás.

Sin embargo, si tú las tienes activadas y no de tus contactos no, pese a que no vas a poder saber si ha leído la totalidad de tus mensajes, sí tienes métodos para saber si ha leído algunos de ellos. Un buen truco de WhatsApp.

Existen dos métodos para descubrir si personas con las confirmaciones de lectura desactivadas están leyendo nuestros mensajes

Mensajes en los chats de grupos

No es ningún secreto que pese a que una persona desactive las confirmaciones de lectura, estas solo aplican a los chats individuales: el doble tick azul sigue apareciendo en los chats grupales. Esta vía, por tanto, pasa a ser uno de los métodos para saber si un contacto ha tenido en su pantalla los mensajes que hemos enviado a un grupo de WhatsApp que compartimos con él.

WhatsApp siempre ha avisado de que desactivar las confirmaciones de lectura no aplica a los chats de grupo

Para comprobar quién ha leído nuestros mensajes en un grupo, tenemos varias opciones: hacerlo desde el móvil como explican nuestros compañeros de Xataka Móvil o hacerlo desde las aplicaciones de WhatsApp para PC o macOS o WhatsApp Web como ahora te explicamos.

Basta ir a un mensaje propio que hayamos enviado, pasar el cursor por encima y hacer clic en la flecha hacia abajo que aparece en la parte superior derecha. Se nos abrirá un menú en el que tendremos que elegir la opción Info. del mensaje y en el panel que nos abrirá podremos ver cuáles son los integrantes del grupo que han leído el mensaje y cuáles los que simplemente lo han recibido en sus dispositivos.

Notas de voz

Pese a que WhatsApp avisa a quienes desactivan las confirmaciones de lectura que esta hecho no afecta a los grupos y que las confirmaciones seguirán enviándose, no dice nada de que no afecten tampoco a los audios que reciban. Porque no, las confirmaciones de lectura no aplican en este caso y el doble check azul aparece en los chats entre dos personas.

Si un contacto con las confirmaciones desactivadas escucha uno de nuestros audios, este sí mostrará el doble ‘check’ azul

Para comprobar si un contacto con las confirmaciones desactivadas nos está leyendo, bastaría con enviar un audio y esperar. Si la otra persona lo reproduce, el audio mostrará la confirmación de lectura y podremos saber que ha entrado a nuestra conversación. No es una forma demasiado práctica, pero puede resultar útil.

En cualquier caso, debemos ser conscientes de que no son métodos infalibles y de que debemos respetar la decisión de no querer informar sobre la lectura o no de los mensajes. Además, existen métodos diversos para leer mensajes sin que aparezcan como leídos, así como escuchar audio, por ejemplo, por lo que a veces los métodos descritos pueden resultar todavía más limitados y nadie nos asegura que no hayan sido leídos o al contrario.