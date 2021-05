Baldivieso: “Nos reunimos dos veces, pero no hay acuerdo”

Carlos Baldivieso, representante de su hermano Julio César, sostuvo ayer que tuvieron dos reuniones con el directorio de Mcepal Vinto Palmaflor para tratar de conciliar la resolución de contrato, pero los directivos no cedieron para el acuerdo.

Ante la falta de acuerdo entre partes, Julio César seguirá el proceso ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) hasta que se emita un fallo para un resarcimiento ante la cesación unilateral del contrato entre partes.

“Me reuní en dos oportunidades con la gente de Palmaflor. Ellos me dicen que nos aboquemos a la cláusula novena. ¿Cuál es la causal de rescisión de contrato? Y no responden cuál es la rescisión, porque para eso debe existir una causal”, comentó Carlos Baldivieso.

El pasado 29 de marzo, el club quillacolleño anunció la salida del DT Baldivieso del primer plantel, luego de haber dirigido cuatro compromisos, con dos victorias y dos derrotas, siendo una de las caídas en el cotejo de ida de la Copa Sudamericana ante Wilstermann (primera fase).

Según el representante del Emperador, la principal traba es la cláusula novena del contrato, que indica que se debe cancelar dos meses de sueldo más al cuerpo técnico, esto en caso de que cualquiera de las partes decida resolver el mismo, mas debe existir una causal.

Asimismo, aseguró que agotaron todas las instancias para llegar a conciliar. Incluso, con la demanda interpuesta ante el TRD, se presentaron los descargos para hacer prevalecer el contrato.

“Fui a dos reuniones a conciliar, pero no me responden. Es más, les dije que si en tres meses Julio consigue trabajo, no les voy a pedir un centavo porque ellos lo perjudicaron sin motivo”, agregó el representante del director técnico.

Al respecto, desde el club quillacolleño no se brindó una declaración sobre el hecho, pero se indicó que seguirán en el camino hacia la resolución del caso ante las instancias que correspondan.

A la fecha, el TRD llamó a las partes a declarar y presentar pruebas. En caso de llegar a emitirse un fallo, la máxima instancia de apelación es el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD).