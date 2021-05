Blooming y el colero San José cierran la sexta fecha

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Blooming recibirá hoy a San José desde las 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera. El duelo cerrará la sexta fecha del torneo y será dirigido por Ángel Flores.

Los dos conjuntos se encuentran en la parte baja de la clasificación. Los celestes ocupan la decimotercera posición con cuatro puntos en cinco presentaciones, mientras que el santo tiene menos tres unidades en cinco juegos.

Ambos conjuntos llegan de derrotas. Los celestes, que son locales en esta fecha, cayeron en la anterior como visitantes en Tarija ante Real Tomayapo por 2-1.

No llegan tranquilos, existen deudas pendientes con los jugadores que impiden que se trabaje con normalidad. El pasado sábado decidió no entrenarse el brasileño Rafinha con el argumento de que no le pagaron el salario de enero, al igual que al resto de sus compañeros. Estaba contemplado en el equipo base para la jornada.

Rafael Barros, otro de los brasileños del equipo, no sería de la partida, ya que pidió la rescisión de contrato.

San José llega de caer en casa. En la anterior fecha perdió ante Guabirá por 1-0 y no conoce de victorias en lo que va del año.