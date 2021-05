Bufete de exministro y exprocurador aduce su «vasta experiencia» para adjudicarse defensa del Mutún

Fuente: Los Tiempos

El bufete Alliance Abogados Asociados S.C., de la cual son socios el exministro de Justicia, Héctor Arce y el exprocurador general del Estado, Pablo Menacho, se adjudicó el contrato para la defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) en el arbitraje internacional contra la empresa Jindal Steel. El monto del «contrato por excepción» asciende a Bs 2,5 millones.

El consorcio mediante un comunicado señaló que la adjudicación se basó en la «vasta experiencia en arbitraje internacional y en el amplio conocimiento que tienen los abogados del estudio jurídico sobre el referido Caso CCI Nº 20086/ASM, así como en la exitosa defesa del Estado boliviano en dicho caso, el cual fue laudado favorablemente para Bolivia en la etapa de jurisdicción».

«La contratación se dio en el marco de una convocatoria pública, publicada el 19 de marzo de 2021, en la página web de la ESM así como en varios medios de comunicación y de la que participaron diversos estudios jurídicos, tanto nacionales como internacionales», se lee en su pronunciamiento.

Según la información publicada en el Sicoes del Ministerio de Economía y Finanzas el objeto de la contratación por «excepción» es para los Servicios jurídicos para la defensa en el proceso arbitral ESM-Jindal Steel, la contratación está a cargo del presidente Ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún, Gustavo Choque. El 10 de abril de 2021 se instruyó la contratación y el 20 de ese mismo mes se firmó el documento.

Mediante la Resolución Administrativa ESM-RPCD-N° 003/2021 Adjudicación-Contratación por Excepción contratación de firma de abogados caso CCI N° 20086/ASM Corte Internacional de Arbitraje-Cámara de Comercio Internacional. La Asesoría legal de la empresa recomendó el 9 de abril la contratación de la firma Alliance Abogados Asociados por la «valoración técnica, económica y legal».

En la minuta de contrato establece que el monto por la contratación de los servicios profesionales es de 360.000 dólares equivalente a Bs 2.505.600.00, de los cuales $us 130.000 será para la presentación de la contestación de la demanda, $us 10.000 para la solicitud de exhibición de documentos, $us 90.000 para la presentación de la dúplica, $us 125.000 destinados a la asistencia de audiencia y escrito post audiencia $us 5.000.

«En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el Ing. Gustavo Choque Velásquez presidente Ejecutivo a.i. en representación legal de el contratante, y el Dr. Pablo Menacho Diederich en representación legal del Consorcio de abogados Alliance Abogados Asociados S.C.», señala la cláusula de consentimiento entre las partes.

El consorcio del que son parte las dos exautoridades del Estado, «ya ha asumido defensa en el procedimiento arbitral para el cuál fue contratado, existiendo a la fecha un calendario procesal aprobado por el Tribunal Arbitral para la etapa de fondo», dice el comunicado.

Tanto Arce como Menacho en diferentes tiempos ocuparon el cargo de Procurador General del Estado la institución vinculada a todos los procesos del Estado, ya sea en el plano internacional o nacional.

Durante sus gestiones, el Estado enfrento arbitrajes y demandas, uno de ellos es el caso Quiborax, Bolivia tuvo que pagar una indemnización de 48,6 millones de dólares. El país también tuvo que pagar a la Panamerican Energy 350 millones de dólares.

Tras dejar el cargo de Procurador, Arce pasó a la cartera del Ministerio de Justicia, en su reemplazo quedó Menacho.

Arce está a la espera de que el Senado apruebe su nominación como Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Según el comunicado del consorcio de abogados, Arce ha solicitado licencia del bufete como manda sus estatutos internos, tema que será considerado por los socios.