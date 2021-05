Buffon anuncia su adiós a la Juventus

El histórico portero del equipo italiano pone fin a su «bellísima y larguísima experiencia» en el club.

Fuente: https://www.abc.es

El cambio de ciclo que afronta la Juventus cuando acabe la temporada es evidente. A la más que probable salida del técnico, Andrea Pirlo, se suma ahora el anuncio de Gianluiggi Buffon. El veterano portero, icono del equipo ‘bianconero’, ha anunciado en los micrófonos de ‘Bein Sports’ que en verano dirá adiós al club.

«Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus», reconoció el guardameta de 43 años.

«Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo», argumenta Buffon, que asegura que no tiene claro su futuro tras dar este paso. «Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración».

Buffon dejará la Juventus después de casi setecientos partidos -que podrían haber sido más de no haber probado la experiencia de jugar en el PSG- y tras haber ganado diez veces la Serie A, conquistar cuatro Copas y seis Supercopas de Italia. En el debe de su carrera quedará la Champions League, al menos con la Juventus, pues pese a disputar tres finales nunca logró el título.