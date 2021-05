CC pedirá informe sobre contratación del bufete del ex ministro Héctor Arce

Fuente; https://asuntoscentrales.com

Comunidad Ciudadana presentará una petición de informe para conocer cómo se adjudicó un contrato por 360 mil dólares al bufete jurídico del ex ministro de Justicia y ex Procurador, Héctor Arce, para la defensa del Estado boliviano en un pleito con la Jindal por Mutún. Así lo anunció este lunes en Asuntos Centrales la jefa de la bancada de senadores de este partido, Andrea Barrientos.

«Héctor Arce ha demostrado como exProcurador una ineptitud en la defensa del Estado.No ha ganado un solo proceso. Ahora le pagan 360 mil dólares, de los que 130 mil son para presentar un memorial y 90 mil para una dúplica. Son cifras exhorbitantes y generan mínimamente la sospecha de exceso de montos. La pregunta central es entonces: para qué está la Procuraduría? Cuál es el rol de Wilfredo Chávez? El Procurador se la pasa defendiendo a Evo Morales y haciendo análisis político», cuestionó Barrientos.

Criticó también que se terciarice ese servicio jurídico para hacerle un favor a un exministro, lo que evidencia que existe el interés de favorecer a gente del partido en vez de buscar el beneficio del país. «Héctor Arce es militante del MAS y hay un favoritismo al darle la licitación que no ha sido transparente. Vamos a pedir un informe sobre porqué este bufete ha ganado, siendo que el ex ministro ha tenido múltiples fracasos que hemos pagado los bolivianos. Esto es parte de un dedazo para hacerle favores. Con 360 mil dólares no han sido capaces de contratar una empresa experta en arbitrajes. Además, vamos a preguntar qué hace el Procurador y todos los contratados en esa institución», sostuvo.