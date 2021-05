Centellas: «Mi objetivo es estar en el top 5 de la LPRT en singles»

Fuente: lostiempos.com

“Mi objetivo principal es estar en el top 5 de la LPRT (Ladies Professional Racquetball Tour), en singles, porque ya logré mi sueño de competir en campeonatos internacionales profesionales, al lograr el apoyo necesario en la Argentina para triunfar, mejorar mi nivel técnico y físico”, dijo la raquetbolista valluna Valeria Centellas Claros, que ya jugó varios torneos en Estados Unidos, logrando muchos lauros para el país rioplatense, que pudieron ser para Bolivia.

—¿Por qué decidió jugar para Argentina?

—Luego de recibir el premio Kanata de Oro que me otorgó la Gobernación a través del Sedede, como la mejor raquetbolista valluna, al ver que no contaba con ningún apoyo de las autoridades deportivas nacionales, decidí emigrar a la Argentina, donde tenía mejores perspectivas para triunfar en este deporte, ya que me ofrecían todo el apoyo necesario para representar a ese país en campeonatos internacionales. Y desde principios de 2020 entreno bajo la dirección técnica del argentino Carlos Cuadri (responsable técnico de la selección de Ráquetbol de Argentina). También cuento con el apoyo técnico de los bolivianos Felipe Mercado y Brayan García.

Otro de los motivos fue que no me dejaron participar en los Juegos Plurinacionales de 2019, porque me encontraba representando a Bolivia en los Juegos Panamericanos del Perú y en Cochabamba me dieron walk over, lo cual no me permitió acceder a una beca universitaria.

En Argentina tengo la opción de participar en los campeonatos mundiales Open y Juveniles, Panamericanos y en los diferentes Tours Profesionales Mundiales con los gastos pagados. También cuento con apoyo deportivo, universitario y hospedaje, todos los servicios médicos completos (nutricionista, entrenador, fisioterapeuta, revisiones médicas y otros).

—¿Cuál fue su campaña?

—Luego de haber logrado una óptima preparación técnica y física en el mes de enero del año pasado, debuté en Estados Unidos, logrando la medalla de bronce en el torneo Sweet Caroline Open Grand Slam, South Caroline en dobles femenino PRO (Profesional), y a los cuartos de final en singles.

También me adjudiqué la medalla de plata en dobles mixtos en Wintergreen Classic, Maryland. Mi primera medalla de oro en dobles Pro, conseguí en el Wintergreen Classic, Maryland. La de plata en singles; la de bronce en singles Pro al perder en mi primera semifinal de singles en Florida Open LPRT, Davie, Florida.

En el mes de marzo me clasifiqué a cuartos de final en el torneo de Boston Open en dobles PRO, y en singles estuve entre las 16 mejores.

Posteriormente no hubo campeonatos, debido a la pandemia de Covid-19, y recién volví a Estados Unidos en diciembre, en donde logré la medalla de oro en el torneo de dobles y en singles Pro, llegué a octavos de final en el campeonato Super Max Slam, Kansas, Estados Unidos.

Este año, jugué el primer torneo en Estados Unidos desde fines del mes de abril, hasta el domingo 2 de mayo, llegando a los cuartos de final en dobles y singles femenino Pro en el torneo de Sweet Caroline Open Grand Slam, South Caroline.

—¿Cuánto tiempo entrena?

—Entreno todos los días, entre tres a cuatro horas y media. Realizo de lunes a viernes una hora y media de preparación física en el Crossfit Numen, con Erick Villarroel.

De lunes a sábado, entreno tres horas y media de ráquetbol. Hay días en que los distribuyó en la tarde y la noche, entreno con Brayan García y Felipe Mercado, cuando me encuentro en Cochabamba.

Cuando estoy en Argentina, de igual manera hago preparación física de lunes a sábado de dos a tres horas y ráquetbol con el coach de la selección Carlos Cuadri al mismo tiempo.

—¿En qué torneos participará este año?

—Tengo planeado participar en los torneos de la LPRT, el Súper Grand Slam en Kansas en junio. World Singles and Doubles Championships en Colorado, en agosto. El torneo Panamericano que se realizará en Santa Cruz y Miami Open en septiembre. En el Mundial de mayores en Guatemala y el US Open de Minneapolis en octubre. Concluiré la temporada 2021 jugando el Mundial Juvenil en Costa Rica en noviembre.

—¿Qué aspiraciones tiene?

—Me gustaría estar en el top 5 del LPRT en singles. Además, lograr el título mundial en dobles mayores este año y sacar una medalla en singles.

También participar en todos los eventos del LPRT, en singles y dobles, y terminar mi carrera universitaria, egresando como licenciada en Psicología.

—¿Es raquetbolista profesional?

—Sí, desde el año pasado comencé a participar en todos los torneos de la LPRT y ahora estoy en el ranking del Tour Profesional como número siete en singles y cuatro en dobles.

LA DUPLA VENCIÓ AL BINOMIO NÚMERO UNO

La dupla que conforman las dos bolivianas Natalia Méndez y Valeria Centellas logró el título más importante para Argentina, al derrotar a la pareja favorita, integrada por las mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas, binomio número uno en el mundo.

En el primer set ganaron por 15-14, lo que les permitió levantar la diferencia en el marcador en el inicio del partido. En el segundo game, la remontada estuvo en las raquetistas aztecas, que ganaron por un cómodo marcador de 15-3.

En el tie break comenzaron a jugar con mucho ímpetu y ganaron fácilmente por 11-2, para coronarse campeonas y la medalla de oro en el torneo Súper Max Slam, Kansas, Estados Unidos.