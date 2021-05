Charanzová: «Pondremos presión en la UE y Estados miembro; hay que actuar sobre Bolivia»

Fuente: paginasiete.bo

Daniela Romero L. / La Paz

La resolución del Parlamento Europeo, emitida el jueves 29 de abril, generó repercusiones de todo tipo en Bolivia. El mensaje del organismo fue claro y sin maquillaje: condenó la detención de la expresidenta Jeanine Añez y de sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, y pidió su liberación inmediata. Además, solicitó que se ejerza una justicia imparcial y transparente.

Desde la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) las críticas fueron duras. Tildaron a la Eurocámara de injerencista y anunciaron que no permitirán que se involucre en asuntos internos de Bolivia. Igual de fuerte ha sido el silencio del presidente Luis Arce, quien hasta la fecha no se pronunció al respecto.

Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, conoció las reacciones en contra; sin embargo, se mantiene firme en los argumentos que llevaron al organismo a emitir la resolución y anunció que seguirá de cerca la situación política de Bolivia.

La diputada europea habló en exclusiva con Página Siete, dijo que la determinación asumida hace más de una semana es el primer paso para luego pensar en otras acciones junto con los Estados miembro, afirmó que Bolivia está en un momento “clave” para decidir su futuro y la Eurocámara ayudará para que este proceso sea democrático.

¿Por qué el Parlamento Europeo se interesa en la situación política de Bolivia?

El Parlamento Europeo se interesa en la situación de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Ahora nos preocupa mucho la situación de Bolivia, sobre todo el hecho de que tenemos a la expresidenta en prisión. La semana pasada sacamos una fuerte resolución para pedir su liberación y también de los otros presos políticos de inmediato. Lo que queremos es una reconciliación en Bolivia, pero eso se hace a través del diálogo, no a través del enfrentamiento.

¿Qué alcance tiene la resolución emitida? ¿Es vinculante?

Es una resolución del Parlamento Europeo. El Parlamento europeo es una de las instituciones europeas, pero lo que está claro es que todo el mundo y Europa sabe lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Es algo que nosotros vamos a seguir de cerca, vamos a poner presión en el representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, (Josep) Burrel, y también a los Estados miembro porque hay que actuar (sobre Bolivia). Europa no puede seguir con los ojos cerrados; nosotros queremos ayudar a Bolivia y por eso vamos a empujar una acción de parte de todos los Estados miembro.

Después de emitir la resolución, el gobierno de Arce no se pronunció hasta el momento, pero sí el expresidente Evo Morales, la calificaron de injerecista. ¿Qué dice al respecto?

El Parlamento Europeo es la única institución europea que está elegida por todos los ciudadanos, representamos la voluntad de los ciudadanos europeos. La resolución ha sido aprobada por la mayoría, han votados los eurodiputados del partido conservador, del partido popular, también nosotros. Yo represento al partido del centro, el partido liberal.

Al margen de esta resolución, ¿qué otras medidas podría asumir el Parlamento Europeo? ¿está entre sus atribuciones, por ejemplo, emitir sanciones o recortar ayuda a Bolivia?

El primer paso es pasar este mensaje político y vamos a ver si hay una respuesta. Antes de hablar de las acciones, nosotros queremos diálogo, pero el primer paso, el paso más importante ahora, es liberar a los presos políticos, a la expresidenta Añez. Nosotros vamos a seguir de cerca la situación y vamos a volver a discutir el tema, la situación de Bolivia y veremos qué pasos siguientes hay que tomar.

Usted sostiene que hubo una sucesión constitucional en noviembre de 2019. ¿En qué se basa para afirmar eso?

Está claro que la expresidenta organizó unas elecciones libres y también luego reconoció el resultado y dio paso al poder. Ahora lo que está pasando es algo que está en contra de la Constitución y por eso decidimos claramente que hay que respetar la división de los poderes. No puede ser el proceso político, tiene que haber independencia jurídica y por eso pedimos liberar a la expresidenta y garantizar que la justicia sea independiente en Bolivia.

¿Ha tenido algún contacto con dirigentes, políticos o ciudadanos de la crisis de 2019?

No, pero he recibido algunos mensajes de la gente que está en Bolivia, que se preocupa mucho por la situación de su país y que esperan también una respuesta de la sociedad internacional. Yo nací bajo el régimen comunista, en la ex Checoslovaquia y yo me acuerdo muy bien que era muy importante para mi país, en el proceso de transición hacia la democracia, tener apoyo de la comunidad internacional y por eso estamos aquí, el Parlamento Europeo, para jugar este papel.

La Unión Europea ha avalado el informe de la OEA sobre el fraude electoral en Bolivia, después de hacer una auditoría. Pero luego surgieron algunos estudios que ponen en duda esos resultados, ¿qué puede decir de ellos?

Nuestra posición no se ha cambiado, estamos de acuerdo con el informe de la OEA y es la posición que seguimos defendiendo y que está también en nuestra resolución.

Activistas llegaron a la cárcel de Miraflores el día de la resolución y también la hija de Jeanine Añez agradeció al Parlamento Europeo. ¿Qué mensaje podría dar a la expresidenta que ya está en la cárcel dos meses?

No nos vamos a olvidar de Bolivia, vamos a apoyar los procesos democráticos en su país, y puede contar con nuestro apoyo. Vamos a hacer todo lo posible para que usted sea liberada.

En los hechos de 2019 hubo víctimas de quemas de sus viviendas, entre ellas la de la periodista Casimira Lema y también de autoridades del MAS. ¿Qué les podría decir a ellos?

Bueno, yo diría lo que ya he mencionado. Es importante encontrar una reconciliación en la sociedad porque no solamente es este caso, hay varios otros y la sociedad está muy debilitada. Yo deseo todo lo mejor para el futuro de Bolivia y vamos a estar al lado de estos procesos porque todos estos casos me preocupan y espero que no haya más casos de este tipo.

En El Salvador se vive una crisis política fuerte, a raíz de destituciones de jueces y de fiscal general. Lo mismo ocurre en otros países como Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ve la democracia en América Latina?

Bueno, es verdad que el caso de El Salvador será otro caso que vamos a discutir en el Parlamento Europeo. A mí me preocupa mucho que estamos enfrentando la crisis de la pandemia; es verdad que la pandemia tiene un impacto en todo el mundo, pero desgraciadamente ha afectado sobre todo a la región de América Latina.

Es verdad también que hay algunos países donde las dictaduras han aprovechado la situación para violar aún más los derechos humanos en su país. Me refiero sobre todo a Venezuela y a Cuba, son los dos países en los que llevamos unos años pidiendo un cambio de la política europea hacia estos países. En el caso de Venezuela ya tenemos sanciones contra el régimen y en el caso de Cuba yo espero tener una posición más firme en parte de la Unión Europea.

¿Usted cree que Bolivia está camino a una dictadura como Venezuela?

Ahora mismo nosotros hemos enviado este mensaje político. Bolivia está en un camino en el que tiene que decidir su futuro, en un punto clave, y yo quiero apoyar este proceso para que sea un proceso democrático. Todo depende del Gobierno actual, del liderazgo del país, cómo lo van a decidir. Nosotros hemos enviado el mensaje y espero que haya una respuesta.

Hay gobiernos liberales que también están en situaciones críticas. En Colombia hay más de 20 muertos después de que el presidente Duque sacara a las fuerzas militares tras el fracaso de una ley de reforma tributaria. ¿Esto también critica el Parlamento Europeo?

Hay problemas en muchos países, pero yo veo la diferencia en países como Venezuela y Cuba que ya llevan unos años violando derechos humanos, el Estado de Derecho y por eso la Unión Europea siempre va a ser muy vigilante, va a seguir muy de cerca lo acontecimientos en todos los países de América Latina para poder responder de manera eficaz. Yo quiero tener las mejores relaciones con todos los países de América Latina. Tenemos mucho en común, desde la cultura hasta el modo de vida, pero tiene que quedar claro que podemos estrechar esta cooperación sólo en la situación que respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos de los países.

¿Cuándo será la próxima reunión del Parlamento Europeo para tocar el tema de Bolivia?

Eso no lo puedo decir porque estamos a una semana después de la aprobación de la resolución. Vamos a esperar un tiempo para ver la reacción política, pero como ya lo he dicho, nosotros vamos a seguir de cerca el siguiente proceso.

La diputada checa con su mirada en América Latina

Dita Charanzová es una diplomática y política, nacida en Praga (República Checa) en abril de 1975. Es integrante del Parlamento Europeo desde 2014 por el partido ANO 2011.

Al margen de toda la agenda política que debe atender, junto con sus colegas del organismo, tiene un interés especial en los procesos políticos de América Latina.

“Yo quiero tener las mejores relaciones con todos los países de América Latina. Tenemos mucho en común, desde la cultura hasta el modo de vida, pero tiene que quedar claro que podemos estrechar esta cooperación sólo en la situación que respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos de los países”, afirmó a Página Siete la semana pasada.

Asimismo, en marzo pasado se refirió a la situación política de Cuba a raíz de un impasse con el embajador de la Unión Europea en ese país.

“Por eso el Parlamento quiere que haya un verdadero diálogo sobre los derechos humanos con Cuba (…) Y pienso también que los europeos tenemos que hacer más, que debemos ser muy firmes en cuanto al diálogo sobre los derechos humanos con Cuba”, dijo en una entrevista con cubanet.org.

En 2014, Charanzová se postuló para las elecciones al Parlamento Europeo como candidata “independiente” en el tercer lugar de la lista de candidatos para ANO 2011 y fue elegida. En 2018 fue escogida vicepresidenta del Partido Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE) y representa a ese frente en el Parlamento Europeo.

Una de sus actividades más reconocidas ha sido dentro de la política exterior. Así, Dita Charanzová fue la primera eurodiputada checa en ganar el premio al eurodiputado del año 2016 en la categoría de asuntos exteriores en marzo de ese año, por sus acciones sobre derechos humanos.

Asimismo, la diplomática fue preseleccionada como eurodiputada del año en la categoría “Mercado Interior y Protección del Consumidor en 2019”. En 2016, recibió el premio “Nueva Europa 100” otorgado a personas de Europa Central y Oriental que han hecho una contribución significativa al desarrollo digital de la región. Fue la primera eurodiputada checa en recibir este premio en la historia del galardón.

Charanzová es dura crítica con los gobiernos que actúan contra los derechos humanos de los ciudadanos y tiene la mirada puesta en los procesos políticos de Estados de América Latina. Es el caso de Bolivia, del cual anunció con firmeza que seguirá atenta a todo lo que ocurra en el país.