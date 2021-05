Cochabamba: Intervienen fiesta clandestina en discoteca reincidente en la zona norte, hallan más de 30 jóvenes

Fuente: Opinión

La Intendencia Municipal intervino una fiesta clandestina que se realizaba la noche de este viernes al interior de una discoteca reincidente e la zona norte de la ciudad, avenida Pando casi América. Las autoridades dieron con el evento a través de grupos de WhatsApp.

«Es una pena habernos encontrado con este escenario. Azabache es el nombre de esta discoteca que, como ven en la puerta, ya tiene una clausura», indicó el intendente Fernando Vargas, en una entrevista con Red Uno.

Se calcula que al menos 30 personas se encontraban en el evento. Todos los jóvenes debieron retornar a sus domicilios de forma inmediata tras ser sorprendidos incumpliendo las normas de bioseguridad dentro de un espacio reducido.

Al presentarse la Policía en el lugar, se decidió no trasladar a las tres decenas de personas hasta instalaciones policiales, ya que constituyen un alto riesgo, toda vez que no cuentan con certificados o pruebas COVID que certifiquen que no están contagiados.

Vargas explicó que estas fiestas suelen promocionarse en redes sociales y grupos de WhatsApp, y el permiso de ingreso también es solicitado a través de este servicio de mensajería. «Pudimos dar con el evento también interviniendo estos grupos», manifestó.

Agregó que todos los elementos de atención de este local, como mesas, sillas, sillones y bebidas serán decomisados y se procederá con la clausura definitiva del sitio.

La cuarentena rígida inicia los viernes en Cochabamba. A partir de las 16:00 nadie puede circular y todos los negocios y transporte no pueden prestar servicios hasta las 5:00 del lunes.

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba reportó 752 nuevos casos de COVID-19 confirmados este viernes, 13 decesos y 515 pacientes recuperados de esta enfermedad.