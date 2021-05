Colapsa el sistema de salud en San José de Chiquitos por casos de Covid-19

Fuente: eldia.com.bo

Las autoridades del municipio de San José de Chiquitos han prendido las alarmas ante los últimos casos de Covid sumada a la saturación de pacientes en el hospital Bernardino Gil.

El subgobernador Ogier Quezada Parada confirmó que el sistema de salud está a punto de colapsar y declaró que hay alerta naranja. «Nuestro sistema de salud necesita un respiro, no hay oxígeno, no podemos transferir pacientes a Santa Cruz, porque no hay espacio ni tampoco medicamentos», explicó la autoridad.

El director del hospital Bernardino Gil, Dember Añez, informó que el índice de positividad del Covid-19 está en 17% cuando debería estar en 5%.

«Esta semana de cuatro pacientes internados se disparó a nueve, lo que quiere decir que la enfermedad está llegando al máximo, por tanto recomendamos a la población no descuidar las medidas de bioseguridad», señaló el médico.

De 137 casos analizados con sospechas, 28 dieron positivo a la enfermedad, explicaron con preocupación las autoridades. Este viernes, el COEM tiene previsto una reunión de emergencia para analizar nuevas medidas restrictivas.