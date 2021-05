Comcipo pedirá informe sobre nuevos hundimientos en el Cerro Rico

Dijo que por información no confirmada conocieron de hundimientos internos en determinados sectores. Se busca coordinar con las autoridades mineras la preservación del yacimiento.

Fuente: https://elpotosi.net

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, anunció que en la reunión con autoridades nacionales solicitará que se informe sobre nuevos hundimientos que hubieran ocurrido en el Cerro Rico de Potosí.

Dijo que por información no confirmada conocieron de hundimientos internos en determinados sectores. Se busca coordinar con las autoridades mineras la preservación del yacimiento. No descarta que si no son escuchados se asumirán otras acciones.