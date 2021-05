Comisión Electoral de la FBF aclara que Blooming no tiene presidente y que las elecciones del 12 de junio son ilegales

Fuente: eldia.com.bo

El Dr. Limbert Esteban Cardozo, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), brindó una conferencia de prensa (virtual) para aclarar varios puntos, entre ellos, que el mandato de Juan Jordán terminó el 15 de mayo y por lo tanto el club no cuenta con un directorio. De igual manera, señaló que la convocatoria para las elecciones del 12 de junio son ilegales porque no existe un comité electoral en el club.

«Que el hincha no se deje engañar (…) Las elecciones convocadas para el 12 de junio son ilegales, porque es una convocatoria anónima, no tiene firma porque el club no cuenta con un directorio y no existe un comité electoral», indicó Cardozo a través de una conferencia virtual.

El pronunciamiento llegó un día después que el club celeste, a través de su página oficial, hizo conocer una convocatoria para elegir presidente del 12 de junio en el coliseo de la sede académica.

Sobre el proceso de las elecciones del 26 de junio, Cardozo señaló que trabajarán con el Tribunal de Honor del club, y si no lo hay realizarán una convocatoria para elegir uno, o en todo caso lo mejor será trabajar con el último comité electoral del club, tal como lo hicieron en las elecciones de San José.

Cardozo ratificó que el único candidato para las elecciones del 26 de junio es Mario Cronenbold y en los siguientes días se pedirá la actualización del padrón electoral de cara a los comicios.

Entre otros puntos, el abogado señaló que el amparo constitucional que había interpuesto Robert Blanco no afectaba en nada las funciones de la Comisión Electoral de la FBF, y que seguirán trabajando a la espera que no sucedan más conflictos que perjudiquen el desarrollo del fútbol boliviano.