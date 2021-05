Con el fin de reunirse con Auza, médicos retiran de sus demandas la abrogación de la ley de emergencia

Fuente: paginasiete.bo

El Consejo Nacional de Salud, (Conasa) decidió retirar de sus demandas la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, con el objetivo de lograr un diálogo con el gobierno. El insistente pedido, que hasta ahora no fue escuchado, de reunirse con el nivel central, busca tratar un plan de contingencia frente a la tercera ola del coronavirus, vacunación masiva y los problemas que atraviesa el sector médico.

En entrevista con radio Fides, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, lamentó que aunque el sector modificó sus pedidos, el ministro de Salud, Jeyson Auza, no responde la solicitud de dialogo.

“Estamos a la espera de que el ministro nos convoque, la verdad es una pena que no tome en cuenta a los que estamos en la primera línea luego de que se ha mandado un temario específico ( ) en el diálogo no hemos puesto (la ley de emergencia sanitaria) ya que era una de las condicionantes (porque) decía que no se sienta con el Colegio Médico por eso y por lo tanto una ley que no tiene reglamentación es una ley que no existe”, indicó Larrea.

El representante del Colegio Médico advirtió que en caso de no ser convocados a dialogar hasta la próxima semana, los médicos del país asumirán un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de mayo. En ese contexto, responsabilizó al ministro Auza por las medidas de protesta.