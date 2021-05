Concejal del MAS niega la denuncia de Arias de obstaculización a la gestión municipal

La concejal del MAS de la Alcaldía de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, rechazó las denuncias del alcalde de La Paz, Iván Arias, sobre obstaculización a la gestión municipal.

Fuente: ATB Digital

Aseguró que la primera sesión del Concejo se realizó en armonía y fluidez. “Lamento que se estén utilizando de nuevo plataformas políticas para atacar (…) Lo que nosotros estamos buscando es otorgar soluciones, proponer soluciones y buscar la forma de mejorar las condiciones de vida de la población paceña”, agregó.

En cuanto al tema de la toma de las sub alcaldías, según Pérez, Arias tendría algunos pactos con Sol.bo y no los está pudiendo resolver, «en realidad la designación de los sub alcaldes es competencia exclusiva del señor Arias como alcalde» señaló.

A la vez aseguró que lo que la bancada del MAS busca es traer una mejor calidad de vida a los ciudadanos paceños y que todo lo que sea a favor de la población será apoyado por ellos.