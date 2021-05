Condori califica como «atentado» el incendio en su casa: «Me dicen que fue un corto circuito, pero no comparto»

Fuente: lostiempos.com

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, calificó hoy como un “atentado” el incendio que se produjo esta madrugada en su domicilio, en Sucre.

No obstante, los investigadores, de manera preliminar, manifestaron que un corto circuito pudo provocar el incendio, según contó la autoridad.

“Qué más se puede entender. Ir a quemar a una casa… No hay otra palabra. Pero los investigadores me dicen ‘un corto circuito’. Bueno, yo digo que ellos determinen, pero para que haya un corto circuito… Esta casa no es casa vieja, no estaban enchufados los artefactos, nada. Aquí no había ningún artefacto, nada (…), ni había truenos. (Un) corto circuito puede pasar, cuando hay truenos. Algo tiene que mover o el cable tiene que mover (se). Así puedo entender que ha habido corto circuito (…). No comparto algunas hipótesis que se están haciendo”, dijo el Gobernador.

Agregó que “algunos vecinos me dicen que había un auto negro que andaba días antes, en la noche. Yo también estoy averiguando. Entonces, es algo que… nos han hecho seguimiento, quizás”.

“La verdad, dejo (esto) en manos de Dios. Sabemos que las investigaciones, todo aquello, se harán, pero no van a prosperar. En nuestro país estamos mal en (el) tema de justicia, pero Damián Condori no es cobarde. No me voy a rendir ante nada (…). Quiero decirles a mis adversarios, ya sea políticos o personales, que tratan de intimidarme, que no se metan con mi familia. Puede haber tal vez rivales, pero conmigo, con mi persona (…). Estaban ahí, durmiendo, mi familia, en horas de la madrugada (…). Tengo hijos, mis hijos estaban ahí, descansando, en el segundo piso”, afirmó el Gobernador.

Agregó que, en el incendio, se quemaron algunos documentos y el escritorio que tenía en uno de los ambientes. También, ropa de abrigo y algunos de los víveres que recolectó su equipo para la gente de la calle, en una campaña solidaria.

“Espero muy pronto salir de esta situación”, dijo Condori, quien denunció este sábado que quemaron la casa que habitaba junto a su familia.