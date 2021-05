Conflictividad mundial, minerales y proteínas bolivianas

Por Fico Villa, 07/05/2021 desde Buenos Aires. Argentina.

La prensa internacional da cuenta, desde hace ya, bastante tiempo de la guerra comercial que libran los EEUU con China que algunos analistas hacen extensivo a una profundización mayor.

En el pasado, quizás, la figura pública más referenciada para agudizar el conflicto fue Hillary Clinton, ya que se especulaba que si esta ganaba las elecciones el enfrentamiento con el gigante asiático era inevitable.

Pero ganó Donald Trump, un republicano muy particular. Y en sus cuatro años, este no solo desmontó la presencia militar de los EEUU en varias zonas, sino que no produjo ningún nuevo enfrentamiento en ninguna otra región. Hoy los sectores más «halcones» de la geo-política norteamericana han regreso coronando a Joe Biden.

¿Esta problemática internacional afecta directamente a Bolivia? No directamente, pero puede incidir en un futuro cercano, de acuerdo al ascenso de esta conflictividad.

¿Por dónde pasaría estas incidencias a Bolivia? Bueno, se sabe que en los conflictos mundiales los demás países se inclinan a unos y otros. Solo casos excepcionales como la Argentina, durante la segunda guerra 1939-1945, abastecían de carnes y cereales tanto a las potencias del Eje como a los Aliados con las debidas consecuencias posteriores.

Hoy Bolivia tiene minerales críticos y estratégicos para los EEUU, como ser Antimonio (Sb), Berilio (Be), Estaño (Sn), Niobio (Nb) Elementos de tierras (REE) y Zinc (Zn)

(Fuente: Silvia Laura Rodríguez, Clacso, Cuadro 2: Lista de minerales críticos… Página 126 Serie Geopolíticas del Sur. Bolivia y las implicaciones geopolíticas..)

Asimismo recientemente las industrias del agro del oriente, han suscriptos convenios para incrementar las exportaciones de carnes a China. Es decir, abastecimientos de proteínas. Tenemos entonces, un cuadro donde Bolivia posee dos tipos distintos de materias primas que resultan de consideración en lo estratégico.

Se puede inferir también que, no deberían haber problemas ya que los volúmenes comprometidos de Bolivia en estos dos rubros, no son significativos para la economía China, acostumbrada a cantidades de importaciones gigantes debido a su tamaño como país. (Cabe acotar que ningún país sudamericano por si mismo esta en condiciones de abastecer los volúmenes negociados por China). Por tanto quizás esto no sería un gran escollo a tener en cuenta.

Sin embargo la experiencia de la historia demuestra que cuando los conflictos crecen en tensión y en resolución cuenta hasta una ínfima cada de fósforos. De allí que, es esperable que mientras este conflicto se mantenga dentro de lo que antes se llamaba una guerra fría, es decir de baja intensidad nada extraordinario sucedería. Habrá que estar atentos a los cambios cualitativos de las hostilidades para ir pensando en su proyección posterior como país y también sus posibles consecuencias.