Consejera Gómez no está de acuerdo con la suspensión de la evaluación psicológica a postulantes a jueces

Fuente: El Deber, eju.tv

La magistrada, Dolka Vanessa Gómez, dijo no estar de acuerdo con la sugerencia del ministro de Justicia Ivan Lima, quien planteó la suspensión de los test psicológico para los exámenes de jueces.

Dijo que no le queda muy claro el objetivo del cuestionamiento del ministro Lima, lo que se entiende de sus declaraciones es que considera que la evaluación psicológica no tiene base legal o es inconstitucional, sin embargo la evaluación no infringe ninguna norma constitucional.

«El juez que se postule tiene que demostrar idoneidad, actitudes profesionales incluso una calidad humana, acorde que desempeñará» dijo Gómez.

Gómez cree que es importante realizar la evaluación psicológica a todos los postulantes a jueces.

«Como consejera siempre estaré firme con que la evaluación psicológica se la siga aplicando y aunque me pida el ministro que no lo haga, no esstaré de acuerdo», aseveró la magistrada.

Dolka Gómez en una entrevista para El Deber Radio, tambien se refirió a la cantidad de acefalías que hay en el Poder Judicial y su incidencia en la calidad de la justicia boliviana. También se manifestó a las dificultades para llenar dichas acefalías y el pedido de suspension de los examenes para jueces por parte del Ministerio de Justicia.