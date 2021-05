Copa buscará una ‘forma coercitiva’ para que alteños usen barbijo obligatoriamente

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, advirtió que existe gente en la urbe no usa los barbijos para evitar contagios de Covid-19, por lo cual anunció que junto a organizaciones sociales se buscará una forma coercitiva para impulsar el uso obligatorio del tapabocas.

Fuente: erbol.com.bo

“Hay gente que no está usando barbijo, no está tomando la distancia adecuada, no está usando el alcohol en gel y entenderán que en El Alto casi el 85% es comercio informal. Entones vamos a trabajar con las organizaciones sociales, con los gremiales, con los padres de familia, con las juntas vecinales, de buscar una forma coercitiva de que esto pueda ser obligatorio por su salud y su familia”, dijo la alcaldesa.

Copa se expresó su preocupación porque, según el informe del Ministerio de Salud que recibió, El Alto no estaba reportando los casos de COVID adecuadamente. Señaló que de ser así los datos que difundía el exsecretario de salud municipal no eran reales, puesto que hacen parecen que en la ciudad “no pasa nada”.

La Alcaldesa también a la aparición de grupos “antivacunas” que difunden en espacios públicos ideas contra los inmunizadores.

Anunció que se conversará con los grupos “antivacunas” para que estos recapaciten, sin embargo, avisó que de los contarios se recurrirá a formas coercitivas como desalojarlos de plazas.

Manifestó que esta tercera ola es más fuerte que las anteriores, por lo cual es importante que se utilicen las vacunas para fortalecer el sistema inmunológico.

Copa informó también que se está gestionando ampliar de dos a seis los puntos de vacunación masiva en El Alto y que para ello se busca los insumos y condiciones de cadena de frío.