Copa niega parentesco con Iris Flores

Fuente: El Alteño

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, aseguró que no tiene ningún parentesco con la presidenta del Concejo Municipal, Iris Flores, como circula en las redes sociales. Por otra parte, advirtió que en contra del cantante Carlos Flores Melgarejo conocido como «Mister Yo», tras su designación como subalcalde del Distrito 2, surgieron actitudes de discriminación racial atribuida a una acción de tipo política.

Flores de 20 años de edad fue elegida como presidenta del Concejo Municipal alteño; Flores Melgarejo fue posesionado como el subalcalde del Distrito 2 de esa urbe; y el exviceministro de Deportes de Evo Morales, Miguel Ángel Rimba, como secretario municipal de Educación y Deportes.

Copa negó una relación de parentesco con la presidenta del Concejo Municipal, «Incluso han llegado a difamar, mentir, decir que (Iris Flores) es la sobrina del papá de mis hijos. No es mi sobrina, no tiene ningún parentesco conmigo y esta ha sido una decisión netamente del Concejo, pero creo que por lo menos hay que darle el beneficio a la duda. Me molesta porque este es un tema más político”, declaró Copa en la red PAT.