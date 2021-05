COR alteña pide al Gobierno “no atacar” a los ropavejeros

Zenón Choque afirma que no es el momento de proceder con decomisos inhumanos.

Fuente: El Alteño

El dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Zenón Choque, pide al Gobierno Nacional no arremeter contra los ropavejeros quienes en pasados días les quitaron su mercadería movilizando a las FFAA y Policía como sí se tratara de un conflicto bélico destinado a atacar a los pobres.

“El actual Gobierno, en campaña electoral ha ofrecido cielo, mar y tierra para bajar la pobreza y la creación de fuentes de empleo, pero hasta el momento nada de eso ocurre, por el contrario se está procediendo al cierre de empresas, despido de trabajadores y vacaciones forzosas”, afirmó el dirigente.

Rechazó la intervención de los depósitos de ropa usada instalada en la zona 16 de Julio de El Alto, porque afecta más a los comerciantes minoristas que a los mayoristas, que viven de la internación de este tipo de productos a través del contrabando.

“Debería controlarse en las fronteras, que se lo controle y no pase nada al mercado boliviano y la producción nacional de los pequeños y medianos productores sean valorados, usemos lo boliviano, pero si las arcas están abiertas se puede pecar”, reflexiona.

ALTERNATIVAS

Asimismo Choque expresó que no es la forma de proceder en contra de los comerciantes minoristas, que tienen a esta actividad de venta de ropa usada como única fuente de ingreso, por lo que pidió a las autoridades cumplir con la promesa de generación de empleo y otras formas de ingreso económico.

“Si el Gobierno dice que no podemos vender ropa usada, magnífico, está bien, pero también que se piense más en este sector que vive de esta actividad, ¿de qué van a vivir ellos ahora?, ¿qué oportunidades tienen ellos de salir adelante ahora?”, cuestiona.

El dirigente fabril lamentó que con el accionar de la Aduana Nacional, el Gobierno Nacional caiga en contradicciones, porque atenta contra la economía de los que menos tienen cuando continúa la pandemia, más si se define como Gobierno socialista pero “procede con actitud capitalista”.

“Cuando se visita una casa primero se toca una puerta, pero el actual Gobierno al estilo fascista, acompañado de fiscales realiza estas intervenciones, la acción está bien, pero al mismo tiempo o previamente, se debe tomar acciones preventivas, dar plazos y darle alternativas a las personas que se dedican a la venta de esta mercadería”, sostuvo.

SIN EMPLEO

El dirigente espera que las autoridades nacionales, antes de anunciar fuentes de empleo en su campaña electoral, hubieran previsto más trabajos y no sean “simples promesas”, porque hasta el momento lo único visto desde el sector fabril son más despidos, vacaciones forzadas y disminución de salarios.

“Seguramente el Gobierno ya ha previsto dónde llevar a estas personas, no solo se trata de críticas, ya la empleabilidad en plena pandemia ha disminuido en diferentes áreas. En esta pandemia no es momento de arremeter con este tipo de acciones, por lo menos deberíamos esperar a que pase la pandemia, que haya una tregua para no crear más conflictos”, finalizó.