Costa: «El fútbol está agonizando; he prestado dinero a la FBF, ya no estoy dispuesto a hacerlo»

Campeones

viernes, 14 de mayo de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, lamentó ayer que debido al fallo del Tribunal Departamental de Santa Cruz no hay dinero para que la Verde comience a trabajar de cara a la Eliminatoria y a la Copa América. “Yo ya no estoy en condiciones, yo he prestado dinero a la FBF de mis recursos privados, ya no estoy dispuesto a hacerlo”, resaltó el directivo.

El mandamás federativo mostró su malestar. “Estoy indignado, molesto y preocupado por el fútbol boliviano. El fútbol está agonizando. Nos han limitado la opción de convocar árbitros y desembolsar pagos pendientes. No podemos hacer los desembolsos para el trabajo previo de nuestra Selección. No podemos realizar los trámites para la importación de las vacunas. Ayer hablé con el presidente Alejandro Domínguez, quien bastante molesto me dijo que si seguimos con estos inconvenientes, Bolivia será severamente sancionada”, soltó.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz aceptó un nuevo amparo constitucional interpuesto por Robert Blanco y paralizó los actos administrativos, de representación, disposición patrimonial y que impliquen gastos económicos del máximo ente del balompié nacional.

“Está en riesgo la participación de la Selección en las eliminatorias y eso acarrea una durísima sanción. Yo ya no estoy en condiciones, yo he prestado dinero a la FBF de mis recursos privados, ya no estoy dispuesto a hacerlo porque ya no hay la seguridad de que en algún momento me puedan devolver el dinero. Estoy evaluando la posibilidad de llamar a congreso extraordinario, pero ni eso podemos. Estamos impedidos. Estamos atados de manos y pies. Queremos analizar estos temas porque existe el riesgo de que no podamos dar recursos para que la Selección concentre y realice el trabajo”, complementó.