Cristóbal Roda: “Van seis meses de Gobierno sin un plan de reactivación”

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Sin perder el optimismo y con alivio por algunas señales de recuperación de la economía mundial y nacional tras el levantamiento de la cuarentena rígida del año pasado, el empresario cruceño Cristóbal Roda Vaca ve, sin embargo, con alguna inquietud que en Bolivia han pasado los primeros seis meses del gobierno de Luis Arce Catacora y existe un “divorcio” con el sector empresarial, además que no se percibe aún un plan efectivo de reactivación económica.

“Confío mucho en el efecto rebote de la economía después de la cuarentena rígida y en la iniciativa y esperanza de los ciudadanos. Tenemos que ser optimistas, pero hay un punto negativo en el país. No ha ocurrido la simbiosis que debería haber entre el Gobierno nacional, el sector productivo y la ciudadanía. Pensé que con el gobierno que acaba de asumir con una muy buena fuerza electoral, podíamos haber arrancado mejor. Estamos a seis meses sin un plan de reactivación. Veo un divorcio, cuando en momentos difíciles es cuando la gente más se une y se tiene que trabajar más en conjunto. Lamentablemente en Bolivia no estamos viendo a las fuerza unidas para salir de la crisis. Si no lo hacemos puede empeorar”, afirmó en una entrevista con el programa Aquí Aré, de Forbes Bolivia TV.

Opinó que no es malo que el BID y el Gobierno proyecten para este año un crecimiento del PIB de más del 4 por ciento, pero no es algo que se pueda garantizar. “Ojalá que podamos trabajar con armonía y unidos con el gobierno que está en el poder. Tenemos la obligación de construir puentes, pero el discurso debe venir del más grande. El Presidente debe ser de todos los bolivianos, no solo de algunos. De los que votaron y no votaron por él. La política ya pasó. Acordémonos dentro de cuatro años y medio de ella. Deberíamos concentrarnos en la recuperación del país. Olvidemos el discurso del divisionismo”, expresó Roda.

Para el empresario, que lidera el Grupo Roda, la muestra de que Santa Cruz es clave para la recuperación económica del país se ve en las noticias de los recientes 30 días, cuando se inauguró la siderúrgica de Las Lomas, con 140 millones de dólares, o cuando el ingenio Guabirá anunció una inversión de 50 millones de dólares, La Bélgica 24 millones de dólares y Aguaí 30 millones de dólares. Además está la alianza del grupo Lafuente con Fassil para una inversión de 4.500 millones de dólares.

Aguaí apuesta a la energía

Dos son las ampliaciones anunciadas por Cristóbal Roda en Aguaí. La primera es una nueva caldera y la segunda es un nuevo tubo generador de energía. “Crearemos nuevas fuentes de trabajo, con la ampliación de la frontera agrícola. Bolivia tiene que ir en esa línea. El Gobierno nos debe dar tranquilidad. No pedimos subvenciones, queremos tranquilidad y reglas claras”, enfatizó.

Dijo que la industria madre de la producción de Santa Cruz es la azucarera, además de su efecto multiplicador, ya que en la cadena intervienen el cañero, el campesino, los transportistas, los importadores, los industriales, los comercializadores, entre otros.

Aguaí tiene como ingenio nueve años de vida y 16 accionistas, con tecnología de punta que le permite producir azúcar y alcohol para el mercado interno y externo.

En los próximos 60 días la apuesta es el estreno de la mayor turbina de generación eléctrica en base a recursos renovables y más amigable con el medio ambiente. “Ya no es el gas natural, que es un recurso fósil. Es una turbina de 60 megawats de energía para iluminar a una población de 380 mil habitantes, o sea tres cuartas partes de Oruro, usando el bagazo. Va a sustituir en parte el consumo de gas natural. En vez de vender a un dólar a una termoeléctrica, puede ir a Brasil o Argentina por 5 a 6 dólares. Puede inyectarse al sistema interconectado nacional para cualquier parte del país”, explicó.

Pero lo más importante ahora es el etanol, dijo. “Llevamos dos años y medio con esto y nos costó un año y medio convencer al gobierno anterior del MAS de las ventajas de la energía renovable líquida. En este momento de crisis es un sustituto de las importaciones, además que las reservas netas del país cayeron de 17 mil a 4.400 millones de dólares. No estamos consiguiendo convencer a este Gobierno de la gran importancia del etanol que va a sustituir la importación de gasolina”.

La inversión

en Urubó

Cristóbal Roda es también uno de los impulsores de Urubó Village. “Esto se estancó por otra pandemia que fueron Percy Fernández y Angélica Sosa. La falta de una decisión de estas dos exautoridades estancó unos cinco años. Perdimos el mejor momento económico para hacer inversiones cuantiosas por la tozudez y falta de visión. Finalmente Sosa firmó algunos documentos y estamos gestionando la ficha ambiental ante la gobernación, con lo que haremos realidad un nuevo puente”.

Son 20.000 propietarios que tienen lotes y que no se animan a construir en la zona por la falta de un puente. ”Confiamos en que esto va a dinamizar la economía, ya que la construcción es el primer sector que puede reactivar la economía”.

Pandemia y economía

Sobre la pandemia y su impacto en las empresas, dio que afectó a todas por igual. “Un año antes de la pandemia se veía ya una desaceleración. Nos estábamos preparando con el afinamiento de la estructura de costos y disminuyendo los gastos supérfluos. Cuando surgió esto nos agarró un poco precavidos”, dijo.

De acuerdo a su percepción, en los cinco meses de apertura de la cuarentena y en estos primeros meses del año se nota alguna reactivación. ”Hemos despertado con las ganas de hacer. La economía se vuelve a mover, no todos los sectores, pero hay mayor movimiento”.

Destacó como una de las medidas económicas acertadas el diferimiento de los intereses y de los créditos. “Esto nos ha permitido que no paguemos capital ni intereses ocho meses y que paguemos cuentas y a los proveedores. Es una incógnita lo que pasará en adelante”, remarcó.

Sobre un cambio radical del mundo por la pandemia, dijo no creer que el planeta vaya a ser tan diferente al de antes. “No creo que sea grande el cambio. Estábamos ya cambiando con la tecnología. El modo de vida, con vida social, seguirá parecido. Quizás cambien algunas cosas en el cuidado de la salud. China es el gran ganador de la pandemia”, comentó.