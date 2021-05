¿Cuáles son las razones por las que Soraya Delfín dejó ATB?

Fuente: Página Siete Digital

La expresentadora de ATB, Soraya Delfín, reveló en una entrevista televisada las causas por las cuales decidió dejar la emisora de televisión.

Delfín, quien ahora se dedica a otros proyectos personales relacionados a la comunicación para la educación, contó en el programa Antes del Medio Día, de Fides, que percibió una “automordaza” en ese canal, que le impidió decir lo que se piensa.

No obstante manifestó estar agradecida con la estación televisiva y con la gente con la que trabajó allí, que ahora arrastra las deudas de salarios.

A continuación, un extracto de las preguntas y respuestas de la entrevista que Delfín concedió en Fides.

¿Por qué por la política tuviste que dejar ATB?

Porque a veces no tienes la libertad de decir ciertas cosas y se va sumando y sumando, hasta que un día te dicen: «La cartita de renuncia. por favor, porque ha llegado esta cartita de arriba», entonces había no más que dar un paso al costado.

¿Estás hablando de una relación de ATB con el MAS?

Exactamente.

¿Qué te obligaban a hacer en ATB que no querías?

En realidad ha sido un tema de «automordaza» durante muchos años, de no decir lo que piensas, de no poder decir: «Oigan, esto está mal, hay que investigar, hay que ir por este lado o mostrar parte y contraparte de la manera más profesional como tiene que ser». Entonces a veces te encontrabas con ese tipo de obstáculos

Directamente era de: «Esto no se cuestiona, esto no se pregunta»

Pero sabes que, analizas la situación tipo después, obviamente ese momento te duele, reniegas, te sientes indignada, pero luego te das cuenta del poder que tiene papá Dios ahí arriba. Me han hecho un favor porque ahora estoy muy bien, estoy tranquila, alejada de toda esa manipulación, me siento libre y agradecida.

La gente cuando lo ve a (Jaime) Iturri, me acuerdo de la pelea que tuvo con Ramón Grimalt, ayer vi esa grabación y veía tu rostro de que no sabías qué hacer. Si Iturri tenía su posición y si Grimalt tenía su posición en ese momento política o biológica, no lo sé, que llevó a un enfrentamiento, pero no me imaginé que era en el marco de un canal de televisión donde está el MAS.

Ramón siempre ha sido una persona muy profesional, siempre ha sido una persona que no va a hablar mal de alguien sin tener fundamento y has sido muy crítico con el Gobierno en innumerables ocasiones y esa pelea pues ha dado conocer cómo eran las cosas en realidad.

En realidad, las cosas adentro eran un MAS metido en ATB…

Pero le debo mucho a ATB, tengo recuerdos hermosos sobre todo de la gente que trabaja ahí, gente que está ahorita pasándola muy mal porque les deben muchos meses de sueldo. Les deben, por lo menos es lo que me han contado.

Después de eso me fui como responsable de comunicación a Ende Servicios y Construcciones y luego viene la invitación del grupo Designing Thinking Group, para hacerme cargo de la dirección de producción de un programa que se llama Educativo, que está en el canal 1 de Tigo, y no hay nada más lindo porque sirves a un propósito muchísimo más grande que tú.

Es fregado estar en un programa y hablar de política ¿no?

Es complicado porque veo que las cosas no van a cambiar en el sentido de que muchos comunicadores, periodistas, presentadores están sujetos a que es lo que tienen que decir excepto ciertos medios de comunicación como este que tienen toda la libertad del mundo para cuestionar que esa es la labor de un periodista de verdad. Si no incómodas o cuestionas, entonces no estás haciendo periodismo, no estás haciendo algo bien.