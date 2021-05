Cuando la ‘fe mueve montañas’ en los futbolistas de Wilstermann

Fuente: lostiempos.com

Motivados por la fe, los futbolistas del club Wilstermann se unieron en oración el domingo en la madrugada (3:00), con la finalidad de encomendarse a Dios para dejar atrás el mal momento que estaban atravesando futbolísticamente.

Paul Arano fue el artífice de la unión espiritual que protagonizó el plantel horas antes de la contienda con Always Ready, al que vencieron con un contundente 5-2 en el estadio Félix Capriles. Ese triunfo cortó la mala racha de los aviadores que los hostigaba desde hace varias jornadas.

“Era algo que no estaba en nuestras manos, había algo externo que debíamos cambiar; no fue casualidad lo que pasó el domingo en la noche (victoria ante Always Ready)”, señaló el futbolista cruceño que tuvo un regreso exitoso a la titularidad tras vencer una lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Arano contó que a las 3:00 de la madrugada del domingo pasado los futbolistas despertaron y se conectaron espiritualmente, sin tener que recurrir a la plataforma Zoom o WhatsApp.

“Nos hemos encomendado aceptando la voluntad de Dios”, sostuvo el jugador, quien comentó que continuarán orando en grupo por el bienestar de quienes integran la familia wilstermanista. “Con Dios, todo está bajo control”.

Haciendo alusión al gol que convirtió de tiro libre y que guió hacia la victoria al cuadro aviador, el mediocampista de 26 años expresó su satisfacción por “haber sido un instrumento para abrir la puerta del triunfo al equipo, después de pasar por varias jornadas amargas”.

Arano anotó de tiro libre sobre los 18 minutos de la primera parte y asistió a Damián Lizio para que convierta el segundo de Wilstermann ante Always Ready.

“En ese momento, lo único que pensé es en agradecer a Dios, darle la gloria al Señor. Agradecer a mi familia por el apoyo en el proceso de recuperación”, sostuvo.

El futbolista se lesionó el 3 de febrero y, dos días después, pasó por el quirófano. Tuvieron que transcurrir tres meses y una semana para que vuelva a lucir la casaca del club aviador.

“El primer mes y medio de rehabilitación fue el más difícil porque no podía moverme, no podía hacer nada, razón por la que mi familia tuvo que venir a radicar a Cochabamba ese tiempo. Me llené de impotencia, de rabia, pero pude soportarlo y salir adelante”, añadió.

Arano aseguró que la victoria ante Always Redy les confiere confianza para afrontar los próximos encuentros, partiendo por el que tienen mañana frente a Bolívar en el Hernando Siles, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

“Es impulso para encarar el partido con Bolívar. Seguimos soñando con clasificar a la siguiente fase de Copa Sudamericana. Con fe y bendición de Dios, podemos lograrlo”, puntualizó el futbolista que espera ser de la partida en el encuentro con la Academia, que se disputará mañana (20:00) en el escenario de la zona de Miraflores, en La Paz.

La delegación viaja hoy a La Paz

Los futbolistas que fueron de la partida en el encuentro ante Always Ready realizaron ayer una labor física regenerativa.

El entrenador argentino Diego Cagna armará hoy el once titular que hará frente a Bolívar mañana en el Hernando Siles.

El viaje de la delegación hacia la sede de gobierno está previsto para hoy a las 16:00, después de la práctica matinal que llevará adelante el primer plantel en su complejo deportivo.

El colegiado peruano Kevin Ortega será el árbitro del clásico nacional. En el cotejo de ida, disputado en el estadio Félix Capriles.