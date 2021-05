El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el exministro Luis Fernando López está involucrado en la compra con sobreprecio de materiales no letales y que debe rendir cuentas en Bolivia.

No se tiene información oficial, pero extraoficialmente se conoce que el exministro de Defensa Luis Fernando López se encuentra en Brasil y se pedirá, como con Estados Unidos, su extradición para que retorne a Bolivia para responder por la corrupción en la compra de material no letal, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“No tenemos nada formal, sin embargo, de manera extraoficial tenemos conocimiento de que este prófugo de la justicia se encuentra en Brasil. En ambos territorios, tanto en Estados Unidos como en territorio boliviano van a pedir la extradición correspondiente”, anunció frente a la investigación del FBI y la detención del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos.

López fue parte de la compra de materiales no letales en 2019 a través de una empresa intermediaria, Bravo Tactical Solutions (BTS). Se pagó $us 5,7 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El FBI investigó las transacciones económicas y los sobornos del negociado. Murillo y otras cuatro personas detenidos en Florida son acusados de los delitos de sobornos y plan de lavado de dinero. De ser declarados culpables se exponen a una condena de 20 años.

La investigación del FBI apunta a que desde los ministerios de Gobierno y de Defensa, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se dirigió la adjudicación para BTS.

Desde la clandestinidad, López se pronunció sobre lo ocurrido, aunque antes de la detención de Murillo. El viernes 21 había sido detenido el hombre de confianza de Murillo por este caso, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal. El miércoles se reveló que también cayeron el exministro de Gobierno y los tres empresarios relacionados con BTS.

“Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE”, sostuvo el exministro López.

Del Castillo afirmó que López debe rendir cuentas por el desvío de dinero. “Esta persona que está involucrada en este clan mafioso de la corrupción tiene que rendir cuentas en ambos Estados por los delitos cometidos en ambas jurisdicciones”, insistió.

En enero, la Fiscalía había informado que Murillo y López estaban Estados Unidos. Ambos son procesados en Bolivia por el sobreprecio en la compra de los materiales antidisturbios para la Policía y las FFAA.