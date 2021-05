Denuncian maltrato y discriminación de parte de la Viceministra de Deportes

El Director General de Deportes del Viceministerio de Deportes, Elías Vallejos, denunció que su persona sufrió maltrato y discriminación por su discapacidad de parte de la Viceministra de Deportes, Cielo Veizaga Arteaga, desde que asumió sus funciones.

Fuente: lostiempos.com

Vallejos, entrenador de básquetbol con 26 años de experiencia, enfocado en la preparación de deportistas en silla de ruedas, hizo llegar una nota de denuncia a la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada Tejada, carta fechada el 26 de abril, en la cual informó de los hechos que vivió desde que asumió el cargo el 5 de febrero de este año y el desconocimiento de la normativa de parte de Veizaga.

“Ante esta designación me presenté al despacho de la Viceministra de Deportes Cielo Jazmín Veizaga Arteaga, quien al conocerme y ver mi aspecto físico en palabras textuales me dijo: “que no era al que esperaba en este cargo, que otro debería ser la autoridad asignada y que yo no estaba en sus planes´ (desde mi presentación sentí rechazo a mi persona)”, indica la nota que se filtró.

«Conozco el deporte, he sido entrenador de básquetbol por 26 años y me duele que el deporte se maneje de esta manera», declaró Vallejos, quien lamentó que su caso haya trascendido. La formación como entrenador cuenta con aval de la Federación Boliviana de Básquetbol con certificación internacional.

En la nota, Vallejos reveló que fue excluido de las actividades relacionadas con sus funciones en el cargo y que Veizaga tuvo reuniones de manera particular para designar a otra persona.

“A efectos de cumplir una eficiente labor y siendo mi cargo Director General de Deportes, mismo que amerita un equipo técnico, hasta la fecha no cuento con secretaria o personal de apoyo a casi tres meses de encontrarme en el cargo, siendo la Viceministra de Deportes, Cielo Jazmín Veizaga Arteaga, indiferente a mi condición física y dirección nacional”, continuó la carta.

Contrario a lo que sucede con esta repartición, la Dirección de Promoción y Formación Deportiva ya cuenta con un equipo de trabajo, “demostrando con esta actitud indiferencia y haciéndome sentir discriminado sin entender el porqué de su conducta hacia mi persona, agravando mi función laboral al emitirme dos memorándums por no estar de acuerdo con su persona en las decisiones que toma”.

En el documento se colocó en evidencia actos irregulares dentro del Viceministerio, como el cobro del cinco por ciento de los haberes de todos los funcionarios de esta institución, una decisión tomada por la hermana de la autoridad, Vanessa Veizaga Arteaga.

Ese dinero, de acuerdo con esta denuncia, tiene como destino el grupo de «Deportistas por el Cambio», ´que gozan de la preferencia y apoyo personal de la Viceministra de Deportes, en la cual se encuentra su entorno familiar´, expuso Vallejos en uno de los puntos.

Esta carta de denuncia fue enviada con copia al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Confederación Boliviana con Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo.