Denuncian que un gendarme argentino disparó a un bagallero boliviano en Yacuiba

Por: Franco Centellas

En distintas páginas y espacios de las redes sociales, circuló un vídeo en el que se observa una presunta irregular actuación de algunos miembros de la Gendarmería Argentina. La víctima sería de un ciudadano boliviano que habría recibido un disparo de arma de fuego en la pierna.

El sitio web cuarto.com.ar de Salta se hizo eco de la denuncia que realizó el joven identificado como Rider.

El hecho, de acuerdo a la denuncia, se registró a las 13:00 del pasado sábado, en una de las decenas de áreas por donde transitan los ciudadanos de ambos países, de Bolivia a la Argentina, y viceversa.

El afectado relató el caso a tiempo de pedir que las autoridades del vecino país tomen acciones para expulsar a los uniformados, a los que identifica como “los boinas”.

En su denuncia señala que se dedica al “bagallo” (transporte de mercadería de un lado a otro de la frontera).

“Quería hacer una denuncia sobre los ‘boinas’ que me dispararon en la pierna y no sé cómo puedo hacerlo. Le cuento que el día sábado (8 de mayo) a las 13:00 me pillaron en la quebrada y me dispararon por estar pasando por un paso no habilitado. Pero yo no hice nada malo. Y me deportaron para que no diga nada; no me curaron ni nada. Me balearon en el sector 3”, dice parte de la narración.

El sector 3 es un área del lado argentino que se conecta con Bolivia, tras cruzar la quebrada internacional, con una zona comercial anteriormente activa. De ambos lados existe bastante población.

“Yo quise volverme; no me dejaban ir; me obligaban a caminar así con el disparo en la pierna. Mis amigos querían llevarme a que me curen más rápido y no me dejaban”, continúa el dramático relato del afectado.

También denunció torturas sicológicas de parte de los gendarmes, que no fueron identificados, pero cuya acción se puede observar en videos que circularon junto a la denuncia.

“Me mantuvieron en el escuadrón (lado argentino) hasta las 22:00 de la noche. Luego a un hospital, pero no me atendían. Solo me hicieron rayos X y me botaron en Migraciones, herido”, sostiene.

Cerraron algunos pasos

De acuerdo a la versión de vecinos que se dedican al paso ilegal de mercadería, a través de pasos no autorizados, el tránsito por el sector 3 fue cerrado un día antes del incidente, el viernes.

“A nosotros nos prohibieron pasar por el sector 3. Por eso tuvimos que ir por otro lugar, por el sector 5, que es un lugar mucho más peligroso todavía”, afirmó Ana, vecina que se dedica también al ‘bagallo’.

La falta de fuentes laborales, la crisis económica y sanitaria, obliga a las decenas de familias chaqueñas a arriesgarse para obtener algunos ingresos, internando y comercializando productos de Argentina a Bolivia.