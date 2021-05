Denuncian veto político en visitas a a expresidenta Jeanine Añez

Fuente: Página Siete / La Paz

El sábado, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, había informado que no le permitieron visitar a la expresidenta Jeanine Añez en el penal de Miraflores, y este domingo reveló que los motivos fueron políticos, ya que la prohibición fue aplicada cuando la directora de ese recinto carcelario supo que él era el visitante.

Contó que, cumpliendo los procedimientos que fueron informados a la familia de la expresidenta y con conocimiento de su hija, Carolina Ribero, hizo las gestiones con el tiempo necesario para realizar la visita el fin de semana.

“Se avisó que yo iría el sábado a las 16:00 y ese día me sorprendieron indicándome que la directora de la cárcel había dicho de que yo no podía visitarla, que podía visitarla cualquier otra persona, pero yo no, lo cual además de sorprenderme en lo personal, muestra que hay una arbitrariedad muy grande”, afirmó en una entrevista en radio Panamericana.

En este contexto, consideró que Añez “prácticamente se encuentra secuestrada”, ya que los responsables de su encierro deciden incluso a quien puede ver y a quien no.

“Realmente es muy lamentable el extremo al que hemos llegado (…) Creo que ni en las dictaduras militares había una situación de esta naturaleza”, aseveró.

Anunció que continuará con sus intentos para visitar a la expresidenta. “No me voy a quedar sentado, no me voy a quedar tranquilo. Creo que ella tiene derecho (a recibir visitas) y yo tengo el derecho de poder visitarla y no puede ser que un funcionario, de manera arbitraria, decida que no la puedo visitar”, dijo.