Deporte extremo y aventura en el parque cretácico del Chapare

Fuente: paginasiete.bo

María Mena / Cochabamba

Esculturas de dinosaurios de tamaño real, cascadas, lagunas naturales y artificiales, y contacto con la fauna silvestre son parte de la oferta del parque acuático Cupe, situado en el municipio de Ivirgarzama en el trópico de Cochabamba. La aventura se complementa con actividades acuáticas y deporte extremo que se puede practicar en ese espacio recreacional.

Cupe Mundo Acuático, el parque temático más grande de Cochabamba, está situado a 220 kilómetros de la ciudad. Posee una superficie de ocho hectáreas donde se construyó –y se sigue edificando- un mundo de fantasía para el esparcimiento familiar.

En la entrada principal destacan las figuras gigantescas de dinosaurios y de personajes de populares películas como Piratas del Caribe, El Vengador del Futuro, Alien vs. Depredador y La Guerra de las Galaxias, que fueron moldeados en fierro y metal para captar la atención de los visitantes y/o aventureros.

El parque está rodeado de al menos seis lagunas, plantas y árboles frutales; alberga animales silvestres y domésticos. Tiene piscinas y cascadas, sauna, parques de diversión, áreas de recreación, de esparcimiento y restaurante.

Además de las gigantescas esculturas cretácicas y el paisaje, Cupe ofrece “aventura extrema” con medidas y equipos de seguridad. Los visitantes pueden practicar canopy (tirolesa), bicicletas áreas, rappel, escalada, columpio gigante, salto al vacío y pasear por los puentes colgantes.

En las lagunas se pueden realidad variedad de actividades acuáticas como kayak (en canoa), botes a pedal, bicicletas acuáticas y paseos en lancha a motor. Los equipos están adecuados para adultos y niños.

Circuito de diversión

Para aprovechar al máximo cada una de las actividades, los guías sugieren seguir el circuito del deporte extremo. Es recomendable iniciar el tour con el obstáculo de los puentes colgantes.

Para esta actividad, el instructor equipa al aventurero con arnés y casco de seguridad y luego explica los pasos que se debe seguir al pasar por el puente colgante. Este obstáculo no cuenta con todos los escalones ni posee las barandas comunes, con la finalidad de incrementar el nivel de dificultad.

Mientras atraviesan el puente, los deportistas experimentan una sensación de vértigo y adrenalina. “Es súper emocionante. Con cada paso pareciera que vas a caer porque te balanceas de un lado a otro, pero al mismo tiempo sabes que estás seguro”, asegura Carlos quien, en compañía de su novia, llegó a Cupe desde Santa Cruz.

La travesía continúa con el zipline (conocido así por el sonido que hace al desplazarse, se asemeja a un silbido). Y continúa con el canopy o tirolesa, que consiste en desplazarse desde una altura superior a los 10 metros por un cable de acero con inclinación.

Luego, el turista puede manejar bicicletas por un delgado cable de acero. Las bicis están sujetas a la cuerda que les brinda estabilidad. En las tres actividades, por la altura en que se desarrollan, se puede apreciar el paisaje, las lagunas y la naturaleza que rodea al parque Cupe.

El trayecto sigue con el columpio gigante o salto al vacío, rappel y escalada. En cada obstáculo hay un instructor que apoya y dota de equipos de seguridad.

Llega después el turno de los deportes acuáticos, en botes y lanchas, que son aptos para niños y adultos.

Uno de los monitores explica que, pese a que aún no fue inaugurado oficialmente, el parque alcanzó su nivel más alto de visitantes en el feriado de Año Nuevo 2021 con 800 personas que llegaron de diferentes partes del país y algunos extranjeros.

“Nunca pensé que tuviéramos tanta clientela cuando aún no hemos inaugurado el parque. Me sorprendí mucho cuando vi filas y me di cuenta que faltaban boleterías. Este año lo vamos a inaugurar, no pudimos terminar todo por esta pandemia”, publicó el propietario y gerente general de Cupe Mundo Acuático, Max Cupe, en su cuenta de Facebook.

Debido a que el parque está construido en ocho hectáreas, cada juego está alejado de otros, por lo que se mantiene el distanciamiento, dicen los instructores.

Entradas y precios

Hay tres modalidades. Por 30 bolivianos se puede pasear por todo el parque (sin juegos), por 70 bolivianos se accede a todos los servicios acuáticos y por 120 bolivianos, también a las aventuras aéreas y acuáticas.

Cupe sigue en construcción. Se emplazan más esculturas y espacios recreacionales. Además, se prevé la edificación de un hotel para albergar a los visitantes.