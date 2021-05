Desde tres frentes, el MAS arremete contra Eva Copa

Pablo Peralta M. / La Paz

Desde tres frentes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) arremete en contra de la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa. El partido azul cuestiona a la burgomaestre por algunas designaciones de su equipo y por la elección de Iris Flores como presidenta del Concejo Municipal. Copa lamentó que haya cierta discriminación en las críticas, pero pidió que le den una oportunidad a su equipo.

Los flancos desde donde el MAS apunta contra Copa son el Concejo Municipal de El Alto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y desde el ámbito de las redes sociales.

Al comenzar esta semana, el partido azul cuestionó las designaciones de algunos subalcaldes, porque supuestamente hay autoridades que provendrían del municipio de La Paz o que presidirían un distrito siendo oriundos de otro, según Fabiola Furuya, concejal del MAS.

“En El Alto tenemos profesionales, tenemos gente muy capaz, que lamentablemente en la anterior gestión no fueron tomados en cuenta. La gente venía del municipio de La Paz, subían a la ciudad de El Alto a realizar su trabajo, teniendo profesionales en El Alto. Esto ha sido criticado en El Alto y ahora nuevamente caemos en este tema. Lamento esta situación, ojalá que la primera autoridad pueda reconsiderar esta decisión que ha tomado”, aseguró Furuya.

Desde el ámbito de la ALP, el diputado del MAS Juanito Angulo cuestionó que se haya elegido a Iris Flores como presidenta del Concejo alteño. Flores tiene 20 años y cursa el tercer año de la carrera de ciencias de la educación en la UPEA.

“Posiblemente le falte la experiencia para tener el nivel de coordinación y participación con todas las instancias, considero que no era oportuno. Está bien que los jóvenes participen, que sean parte del Órgano Legislativo, pero se debe tomar en cuenta aspectos que son muy importantes a través de la experiencia, social, sindical y la experiencia académica para contribuir en el Concejo”, expresó Angulo. Según el legislador, “esas decisiones no están de acuerdo a lo que la población requiere”.

Desde el ámbito de las redes sociales, el influencer Younn, quien es afín al MAS y dice pertenecer a El Alto, también cuestionó la elección de Flores a través de un video que difundió en sus redes sociales. “Cómo no vamos a estar indignados si acaban de poner a una niña, 20 años tiene la imilla, pero no es su culpa, la culpa es del gil que la escogió”, dijo.

El también conocido como Chuñoman sostuvo que por eso la alcaldesa le decepcionó: “Sinceramente Eva Copa te me caíste”.

La alcaldesa Copa sostuvo que designar a los subalcaldes, por ley, es una atribución suya y lamentó que haya “un tipo de discriminación hacia las mujeres”. No obstante, pidió que se les dé una oportunidad a las autoridades designadas. “Les pido a los compañeros que den una oportunidad, denles por lo menos el beneficio de la duda”, indicó.

También lamentó los cuestionamientos a Flores y aseguró que su persona no tiene la atribución de designar a la presidenta del Concejo, puesto que eso le corresponde al propio Concejo, que fue la instancia que eligió a Flores. “Los concejales deciden quién va a ser su presidente, pero no porque sea joven significa que es ignorante o no va poder hacerlo. Denle una oportunidad para que ella pueda desenvolverse”, aseguró Copa el lunes.