Diputada no obtiene respuesta sobre acciones contra Covid-19 en área rural

La diputada por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero denuncio que hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha respondido a la petición de informe requerido por su persona sobre las acciones para la protección de los pueblos indígenas ante la tercera ola de contagios de Covid-19.

Lero señaló que ya se han cumplido casi 6 meses desde que se remitió una solicitud de informe escrito para que el ministro de salud, Jeyson Auza, explique las condiciones y las estrategias de lucha contra la pandemia en poblaciones del área rural, sin obtener respuesta hasta la fecha.

“Hasta el día de hoy no hemos recibido un informe oficial de parte del ministro de salud, porque en una petición de informe le habíamos solicitado que nos haga conocer de qué manera están implementando las recomendaciones realizadas por la OMS, la ONU y otras organizaciones, sobre poblaciones altamente vulnerables” dijo.

La diputada, que preside la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, lamentó que el ministro de Salud se niegue a brindar la información requerida sobre la atención a las poblaciones altamente vulnerables y en proceso de extinción, como son los pueblos indígenas.

Lamentó que en plena tercera ola de contagios no existan reportes serios sobre las acciones de contención y lucha contra los nuevos contagios, teniendo en cuenta las características propias de cada población en el área rural.

“Ya estamos en la tercera ola, no sabemos de qué manera se está implementando en los pueblos sobre las vacunas, muchos pueblos no requieren de vacunas, viven de distinta situación, y no se sabe si se están traduciendo a los idiomas de estos pueblos porque tienen que difundir en idioma propio de lo que significa la tercera ola, qué significa recibir la tercera vacuna”, indicó la parlamentaria.

Precisó que la información que se brinde a las poblaciones de pueblos indígenas y originarios es de vital importancia para la aplicación de la vacunación y la socialización de medidas para el cuidado personal en los ciudadanos.

Señaló que por la falta de respuesta a las solicitudes enviadas hasta la cartera de salud, se puede percibir un grado de discriminación hacia los pueblos indígenas, que por sus condiciones, son más vulnerables ante la pandemia.