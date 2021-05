Diputado Arce llama «mercenarios políticos» a Eva Copa y a otros «traidores» del MAS

El legislador hizo referencia a las declaraciones del expresidente Evo Morales quién llamó a «fortalecer» a grupos de jóvenes de la misma línea de su partido para que no se vuelvan «pandilleros»

Durante un encuentro departamental de jóvenes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Oruro, el expresidente y líder político Evo Morales instó en la necesidad de formar patriotas y no sean vende patrias, porque si no se los apoya a esos grupos que están en emergencia «van a ser pandilleros. Aquí no tenemos, en el oriente boliviano son pandilleros”, sostuvo.

“La patria necesita patriotas, no antipatrias ni vende patrias, hay muchos grupos. Aparecen grupos guevaristas, (seguidores de) Marcelo Quiroga, tantos grupos (que) aparecen de jóvenes (…) Hay que fortalecer a esos grupos, debemos ser todos unidos, sino apoyamos a estos grupos, van a ser pandilleros, claro, seamos responsables. Aquí no tenemos, en el oriente boliviano son pandilleros, tienen control territorial en todo el mundo”, declaró Morales en ese encuentro.

El diputado del MAS, Héctor Arce, manifestó que Morales afirmó que el expresidente llamó pandilleros a las personas que traicionaron al partido oficialista y dijo que uno de los ejemplos es la expresidenta de la Cámara de Senadores y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

“Yo creo que es un término que se ha utilizado contra los traidores del MAS, en el pasado hubo traidores, hoy mercenarios políticos, yo los llamo así, le puedo dar nombres. En Cochabamba el Vikingo (Sergio Rodríguez) (…) Otro ejemplo le doy, Eva Copa. ¿Qué era Eva Copa antes de ser presidenta del Senado?, ni el más ocioso, hablaba de Eva Copa (…) En una organización política le guste o no a su militante, las decisiones colectivas, las decisiones orgánicas se acatan”, expresó Arce en la Red Uno.

Reveló que después de que eligieron a Copa como presidenta del Senado el 2019, observaron cómo estaba trabajando y pensaron en no dar continuidad a su gestión.

«Cuando vimos que realmente no estaba trabajando, porque estaba de a besos, estaba de a picos con (Arturo) Murillo. Incluso ahí nosotros habíamos evaluado la pertinencia”, expresó.

Por su parte, el diputado Rolando Cuellar (MAS) pidió al exmandatario especificar a qué grupos de jóvenes se ha referido, toda vez que en su caso es un militante del MAS hace 17 años.