Dos meses detenida y la justicia negó todos los pedidos de expresidenta Añez

Fuente: Página Siete / La Paz

Se cumplen dos meses de la privación de libertad de la expresidenta Jeanine Añez y en este tiempo la justicia le negó todos sus pedidos y admitió al menos seis demandas en su contra (dos en la justicia ordinaria), a la par que el Gobierno acentuó su campaña para posicionar la idea de que en 2019 hubo “un golpe de Estado” y no un fraude electoral, lo que concluyó una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Acusada de terrorismo, sedición y conspiración, justamente por el supuesto golpe, Añez fue aprehendida el 13 de marzo en un operativo encabezado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, con base en una denuncia sustentada en las declaraciones de dos testigos: una ministra del expresidente Evo Morales que declaró luego de la aprehensión (Teresa Morales) y un exasesor sindical denunciado varias veces por extorsión (Óscar Antonio de la Fuente Amelunge).

En este tiempo, el Ministerio Público admitió una demanda más contra Añez en la justicia ordinaria (por presunta asunción ilegal a la presidencia del Senado y a la del país) y cuatro proposiciones acusatorias para el inicio de igual número de juicios de responsabilidades.

Por el contrario, desde la misma audiencia de medidas cautelares realizada un día después de su aprehensión, la justicia rechazó todas las acciones legales que interpuso la expresidenta, incluidas algunas relacionadas con su necesidad de ser atendida en un centro hospitalario. El Gobierno y las autoridades judiciales alegaron en todos los casos que actuaron conforme a ley.

El domingo 14 de marzo fue rechazado su pedido de medidas cautelares y, en cambio, la jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por cuatro meses, al igual que para sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

Presentó una apelación y el sábado 20 de marzo no sólo fue rechazada, sino que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, a pedido de la Procuraduría General del Estado, decidió ampliar a seis meses el tiempo de su detención preventiva. Hizo lo mismo con los dos exministros.

Luego su defensa presentó un recurso de incidentes y excepciones y el sábado 26 de marzo el juez César Portocarrero, de la Sala Penal Primera de La Paz, lo declaró improcedente y confirmó la detención por un semestre de las tres exautoridades.

En el curso del proceso, en total fueron rechazados a la defensa tres recursos de excepción y dos incidente, precisó el abogado de Añez, Luis Guillén.

“Se ha interpuesto excepción de incompetencia, excepción de falta de acción por impedimento legal, excepción de falta de acción por haber sido ilegalmente promovida la acción penal, además de incidente de actividad procesal defectuosa para la nulidad de las imputaciones e incidente de nulidad de allanamiento legal”, explicó.

Dijo, además, que fueron rechazadas tres solicitudes de salidas médicas, el 17 y 22 de marzo y otra en abril. La expresidenta sufre de una enfermedad de base y en esas fechas presentó complicaciones en su salud.

Guillén recordó que se concedió una acción de libertad en favor de Añez para una salida médica, “pero a efectos de que no se cumpla se la trasladó al centro penitenciario de Miraflores”, donde actualmente se encuentra recluida. Antes estaba en el Centro de Orientación Femenina (COF) de la zona de Obrajes.

“Hay una vulneración al debido proceso en su triple dimensión, en cuanto a que éste es un derecho , una garantía y un principio. Asimismo, está faltando por parte de los operadores de justicia objetividad en cada una de las solicitudes que se realizan”, mencionó el abogado.

Dijo que hasta la fecha las imputaciones aún no son claras y que se intenta suplir ese vacío con nuevas solicitudes por parte del Ministerio de Gobierno.

Álvaro Coimbra: “El MAS no ha presentado una sola prueba”

El exministro de Justicia Álvaro Coímbra, quien cumplió el miércoles dos meses de privación de libertad, publicó un mensaje mediante su equipo de colaboradores en el que denuncia que hasta la fecha el Movimiento Al Socialismo (MAS) no presentó una sola prueba en su contra y ratifica que lo que hubo en Bolivia el 2019 fue un fraude electoral.

“Terrorismo, sedición y conspiración son los delitos por los cuales hace 60 días estoy ilegalmente preso junto a Jeanine Añez y Rodrigo Guzmán. El MAS no ha presentado una sola prueba, sin embargo, la justicia corrupta y vendida se presta a su juego”, escribió en un mensaje que fue publicado en su cuenta en Twitter.

“Nada va a cambiar la verdad, en Bolivia el 2019 hubo fraude. Todos los que hoy cometen delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados, espero estén preparados”, agregó.

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Añez y de sus exministros, coincidió con este criterio. “Efectivamente, hasta este momento, ya después de dos meses, no han presentado algún elemento conducente de esta investigación. Estamos en una penumbra en la que no se establece claramente qué es lo que se está investigando, para qué era el tiempo que necesitaba el Ministerio Público. Obviamente, no hay avances en esto”, dijo.