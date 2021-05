Drogas, alcohol y sexo grupal en la habitación 502: así fue la última fiesta de MC Kevin antes de caer desde el piso 5 en Brasil

Los testimonios recogidos por las autoridades permiten reconstruir los últimos instantes del cantante, fallecido este domingo a los 23 años

Amigos del MC Kevin, nombre artístico Kevin Nascimento Bueno, contaron a los investigadores detalles de la tarde y noche de consumo de drogas, alcohol y sexo que pasaron antes de que el cantante de 23 años cayera desde el quinto piso de un hotel en Barra da Tijuca, en el oeste de Río de Janeiro.

En declaraciones realizadas en la comisaría el lunes, obtenidas por el diario Folha, tres de los amigos que el pasado domingo participaron en el viaje dieron versiones similares a la de la modelo y escort de lujo Bianca Domínguez, quien también dijo haber visto al artista caer desde el balcón.

Los testigos son Victor Elias Fontenelle, de 23 años, de quien Kevin fue empresario durante dos años y amigo durante otros siete; el cantante Jhonatas Augusto Cruz, de 26 años, que Víctor le había presentado al artista; y Luccas Dhuan Pombal, de 23 años, también miembro del grupo, que llegó a Río el sábado por la mañana.

Víctor dice que esa madrugada realizaron un espectáculo en la Mansión del Emperador, en Vila Valquiere, en la zona oeste de Río de Janeiro, y que regresó alrededor de las 6 de la mañana, al hotel, donde hizo arreglos con Kevin para ir a la casa de otro amigo.

En el lugar, donde también estaban presentes otros colegas y la esposa de MC Kevin, la abogada Deolane Bezerra, bebieron whisky, hicieron un asado, consumieron la droga MDMA y fumaron marihuana. Alrededor de las 12:00, regresaron al hotel para descansar, pero ya se había vencido su estadía.

Víctor contó que Kevin le pidió al guardia de seguridad Jader que fuera al apartamento a buscar dinero para pagar la renovación de la tarifa diaria. Subió y regresó con la esposa del cantante, quien preguntó por qué el esposo necesitaba el dinero, según la declaración.

Kevin, enfurecido por la pregunta, arrojó una botella de cerveza a la entrada principal del edificio y tuvo una fuerte pelea con la esposa. Este episodio fue confirmado por un testigo en declaraciones a medios locales.

Tras la discusión, ella subió al dormitorio, mientras él se fue a la playa frente al hotel con Victor y Jhonatas.

En encuentro con Bianca Dominguez

En la playa, los tres y otros amigos llamados Gabriel y MC Denna pidieron comida y cerveza en el balneario y, según Jhonatas, volvieron a fumar marihuana. Fue en ese momento que una mujer, Bianca Domínguez, “llamó su atención”. Victor contó que fue a hablar con ella durante unos 20 minutos y luego su unió al grupo.

Domínguez confirmó luego que ella estaba sola tomando el sol en la playa de Barra cuando MC Kevin y otros cinco amigos llegaron al mismo balneario donde se encontraba ella. La mujer, de 26 años, dijo que ya seguía al cantante en las redes sociales, pero que nunca había intercambiado mensajes con él. Al pasar, Kevin le habría dicho: “¿No vas a saludar? ¿Solo porque estoy casado?”. Ella solo sonrió.

Después de eso, Dominguez dijo que Victor se le acercó y le habría sacado el tema. Alrededor de las 5 pm, cuando cerraban el balneario, la llamó para unirse al grupo de amigos y le dijo que MC Kevin quería estar con ella, pero en secreto porque estaba casado.

El cantante dijo que sería recompensada con un “regalito”. Fue entonces cuando se dirigieron a la habitación 502 del hotel Riale Brisa Barra. Allí, la mujer fue al baño a tomar una ducha. Cuando se fueron, empezaron a besarse. Kevin le habría ofrecido 1.000 reales para estar con ella (190 dólares), pero como Victor todavía estaba en la sala, insistió en recibir 2.000 reales (380 dólares) para estar con ambos.

Los últimos instantes

Con el acuerdo cerrado, los tres empezaron a tener relaciones sexuales, pero en ese momento no hubo penetración porque no tenían preservativos disponibles. Fue entonces cuando entró en escena Jhonatas, otro amigo de los jóvenes, quien llegó a la habitación con un preservativo.

Kevin le pidió a Jhonatas que se fuera de la habitación, pero él se quedó y fue al baño a ducharse. Mientras tanto, Victor comenzó a tener relaciones sexuales con Dominguez usando el único condón disponible. Mientras tanto, la mujer le practicaba sexo oral a Kevin, según los testimonios.

Cuando Jhonatas salió del baño, Kevin volvió a pedirle que saliera de la habitación. “Fuera, si no me vas a delatar porque habrá mucha gente aquí”, habría dicho. El chico siguió insistiendo en quedarse, lo que habría irritado al cantante.

Kevin se quejó además de que estaba pagando y no estaba satisfecho porque Víctor había utilizado el único condón disponible.

Fue en ese momento, contó Víctor, que recibió un mensaje de WhatsApp de su colega Gabriel, que le decía que Deolane estaba preguntando por Kevin. Esto fue confirmado por todos los presentes.

Preocupado de que ella descubriera la traición, el cantante dijo: “Tengamos cuidado, la vamos a complicar”. Los tres, sin embargo, continuaron realizando actos sexuales. Cuando Victor terminó, vio a Kevin llamando a Bianca para que pudieran quedarse solos los dos en el balcón, con las cortinas cerradas.

“Ven aquí, cariño, quiero estar contigo”, le dijo Kevin a Dominguez, quien ya estaba en el balcón. Al llegar, la modelo dijo que encontró al cantante apoyado contra la baranda.

La mujer dijo que se distrajo un momento y, cuando volvió a mirar a Kevin, él ya estaba subiendo con su segunda pierna sobre la barandilla del balcón.

Ahora fuera del balcón, la mujer dijo que vio a Kevin en la parte externa del balcón, tratando de tomar impulso para supuestamente saltar al piso de abajo, pero se cayó. Bianca dijo que todo ocurrió en unos segundos y que no pudo reaccionar.

La mujer dijo que Kevin saltó pensando que estaba por ser descubierto por su esposa, después de que uno de sus amigos entrara a la habitación diciendo: “Vienen para allá”.

¿Alguien tocó la puerta?

Sin embargo, Víctor contó que se fue al baño a lavarse y no sabía si alguien entró o intentó entrar a la habitación en ese momento, porque no escuchó nada. Bianca también dijo que no escuchó a nadie tocar la puerta. Cuando salió de la ducha, se dirigió hacia el balcón y, al abrir la cortina, vio a Kevin desabrochar la barandilla del porche.

Cuando se le preguntó dónde estaba exactamente Kevin, Victor aclaró que en el parapeto hay un pasamanos en la parte superior, un vidrio en el medio y el piso debajo. El testigo dijo que vio que Kevin estaba agarrado al piso y que se resbalaron las manos.

El hotel de Barra de Tijuca donde ocurrió la tragedia

Víctor también relata que su amigo no cayó “derecho”, que se alejaba del edificio y que lo vio golpear algo como si fuera un techo antes de caer al suelo. Vio el lugar donde Kevin había caído y se desesperó.

Victor dijo no saber qué pasó mientras Kevin y Dominguez estaban en el balcón y no entendió por qué Kevin se colgó del parapeto. Sin embargo, aseguró que “no cree que quisiera suicidarse, sino bajar las escaleras” y se dijo seguro de que “la única razón que pudo llevar a Kevin” a hacer esto “fue el miedo a ser descubierto por Deolane”.

Los amigos permanecieron en la playa cuando ocurrió el accidente. Jhonatas cuenta que, diez minutos después de salir del hotel, Víctor volvió a la playa corriendo y gritando: “Ayuda, ayuda, Kevin se tiró, Kevin intentó ir a la habitación de abajo y se tiró”.

Este amigo contó que vio a su amigo tirado en el suelo junto a la piscina, respirando con dificultad, y que en ese momento se llevó a Bianca a un costado del hotel. Sin embargo, dijo no recordar todo con exactitud porque estaba muy borracho en ese momento.

Luccas Pombal, por su parte, no estaba bebiendo en el balneario con el grupo, ni fue a la habitación 502, pero narró el momento en que Gabriel le envió un mensaje a Víctor diciendo que la esposa de MC Kevin lo estaba buscando. Unos minutos después, dice que Víctor llegó corriendo para advertir sobre el incidente.

Vio el cuerpo y subió llorando a la habitación 1305 para contarle a su esposa y a a la de Kevin que había ocurrido una tragedia y les pidió que no vieran el estado del cantante. Minutos después bajaron todos juntos y se quedaron en la puerta esperando la ambulancia.

Esos momentos dramáticos incluso quedaron grabados en un video en el que se escucha a uno de los amigos del músico decir: “¡Habla con nosotros, hermano, por favor! Está respirando, llama a la ambulancia, por el amor de Dios”. Conmocionado, el padre del músico pidió más tarde que no se compartieran las imágenes: “Tengan empatía”.

El cantante fue atendido con vida por los bomberos, pero no sobrevivió. La autopsia mostró que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico debido a un golpe contundente. En tanto, la policía espera la prueba de toxicología, que debe concluir este miércoles.

Además de escuchar a varias personas que se encontraban en el hotel, los investigadores también confiscaron teléfonos celulares para saber si las versiones coinciden. Había al menos cinco dispositivos, incluidos MC Kevin, Bianca, Victor (dos teléfonos móviles) y Deolane.