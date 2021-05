Educación realiza taller de formación a autoridades

Fuente: El Mundo

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos, lleva adelante una serie de talleres de capacitación normativa, dirigido a autoridades educativas recién posesionadas. Este evento fue clausurado el domingo en la ciudad de La Paz, a donde acudieron directores de unidades educativas, distritales, subdirectores y el titular de la Dirección Departamental de Educación de La Paz.

El titular de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Eliseo Chávez Ruelas, destacó la importancia de realizar este tipo de eventos, pues los caracterizó como parte del proceso de cambio, que busca generar valores como la moral, puntualidad, solidaridad y conciencia.

“Estoy aprendiendo acá que si no trabajamos unidos y compartimos nuestras ideas si no nos comunicamos permanentemente cualquier proyecto puede fracasar. Esta no es una actividad más sino que es una acción clara para mostrar que desde el Ministerio estamos entrando a cambiar la mentalidad la actitud de los servidores públicos”, aseguró la autoridad.

Por su parte, Delia Rivera Dávalos, jefa de la Unidad de Gestión de Personal del Sistema Educativo Plurinacional (UGPSEP), acotó que mediante este evento, dirigido a todos los directivos que fueron institucionalizados, se busca proporcionarles todos los insumos de información técnica y legal, para que se desarrollen en el ejercicio del cargo.

“Se les está absolviendo algunas dudas en el ejercicio, estas tareas (como el llenado de planillas y asuntos administrativos) son importantes porque ellos trabajarán tres años en el cargo y deben seguir las normas.

De acuerdo al cronograma establecido para estos talleres, los directivos de los departamentos de Chuquisaca y Tarija participarán de un evento de iguales características, a realizarse hoy 18 y 19 de mayo en la ciudad de Sucre.