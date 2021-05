Eduardo Yáñez y su confesión más íntima

El actor fue mucho más abierto sobre el tema en comparación a un incidente de hace años en el que se viralizaron fotos suyas donde estaba desnudo

Eduardo Yáñez hizo fuertes declaraciones sobre su vida íntima (Foto: Instagram / @conpermisotv)





El actor Eduardo Yáñez, reconocido por mantener una figura envidiable entre los hombres del medio, habló abiertamente del erotismo y cómo hace uso de este cuando está en plena intimidad con su pareja. Yáñez, de 60 años, ha generado curiosidad por sus escenas apasionadas en telenovelas varias donde ha presumido su buena forma, ¿pero ha sido tan atrevido como para probar cosas nuevas que mantengan la llama encendida?

En entrevista para Hoy, el actor de Sin miedo a la verdad habló sobre la existencia de fotos y videos íntimos que pueda haber de él. Eduardo, sin ningún tapujo, respondió que ha hecho bastante contenido en el que presume sus mejores atributos. Reconoció, además, que hacer esto era una muestra de su vanidad, que no es una característica exclusiva de las mujeres, sino también entre otros hombres también.

“Nos gusta ver en una grabación nuestro poder”, comentó el actor sin dar muchos detalles sobre qué tipo de cosas hace o muestra en aquellas imágenes o metrajes que ha hecho. Mencionó que es parte de un juego erótico con la pareja con la que esté, pero no por ello ha dejado de ser precavido en ese tema.

El actor confesó que hacer contenido erótico de sí mismo es una forma de mostrar su vanidad (Foto: Instagram @eduardoyanezofc)

No hay que olvidar que en los últimos años han salido a la luz mucho contenido íntimo de varias celebridades. Los casos más conocidos han sido de artistas internacionales, mas no por ello se han salvado los actores y actrices mexicanos. El mismo Eduardo Yáñez sufrió en carne propia que su contenido privado se hiciera viral en Internet hace muchos años, de ahí que se le preguntara si todavía tiene en su poder dicho contenido o qué es lo que hace para cuidar que no salga a la luz.

De este modo, de forma breve respondió que tiene mucha cautela con su pareja, procura que quede en algo sólo entre ellos y posteriormente borra el contenido para que no haya rastro alguno. Sobre el primer caso, también ha tomado sus precauciones por si esa relación llegase a terminar, puesto que Eduardo reconoció que no sabe de qué es capaz de hacer la gente si tiene en su poder este contenido delicado.

Por otra parte, ahora no le dio vergüenza admitir que hace este tipo de cosas. Tampoco parece afectado por un escándalo que protagonizó en 2011 cuando un portal de noticias de espectáculos publicó sus fotos desnudo. Ahora lo recordó con humor y como algo pasajero; sin embargo, muchos pegaron el grito en el cielo.

En 2011 Eduardo Yáñez fue foco de críticas luego de que publicaran fotos suyas donde estaba desnudo (Foto: EFE/Telemundo)

En esa ocasión, se supo que el actor había acudido a una tienda de reparación de teléfonos celulares. Dejó su celular ahí y se marchó sin recordar que en la galería del dispositivo tenía esas fotografías donde mostraba incluso sus genitales. No supo en qué momento otra persona se hizo con dichas imágenes, pero sospechó que alguien en la tienda lo reconoció y logró tener su teléfono para revisarlo hasta dar con ese contenido comprometedor.

De ahí lo demás fue historia: el medio publicó las fotos, Yáñez se sintió “avergonzado y molesto” (porque además en la publicación original aseguraban que al actor le encantaban los juegos eróticos) y después de que buscaran incesantemente estas fotos en Internet, el tema poco a poco perdió fuerza. Eso sí, esa no fue la primera vez que Eduardo fue relacionado con temas que incluyeran contenido erótico. Tiempo antes de que se revelaran sus propias fotos, su hijo, Eduardo Yáñez Junior, también causó revuelo en varios medios de espectáculos cuando se encontraron varias imágenes en las que estaba desnudo.

En casos más recientes, Gabriel Soto también se vio envuelto en el escándalo cuando se reveló un video suyo donde posa completamente desnudo. La publicación del video ocurrió en diciembre de 2020 y desde entonces el actor de Te acuerdas de mí protagonizó un proceso legal para dar con los responsables de violar su intimidad. Hasta la fecha se sabe que el actor se ha apoyado en la Ley Olimpia (para la protección de personas cuyo contenido íntimo fue publicado y difundido sin su autorización) e incluso logró que la Interpol empezara una investigación.